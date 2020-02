Dana White déclare que la co-star de l’UFC 248 n’est pas en danger en raison de la propagation du coronavirus

La récente propagation du coronavirus était sur le point de UFC 248mais selon Dana White Il n’y a rien à craindre.

Weili Zhang, le premier champion chinois de l’histoire de UFCIl a dû quitter le pays pour poursuivre sa formation en Thaïlande et donc ne pas avoir de problèmes en essayant d’entrer aux États-Unis, car il y a une semaine une nouvelle réglementation qui empêche les citoyens non américains d’entrer dans le pays est directement entrée en vigueur de Chine Pour ce faire, ils devraient se rendre dans un autre endroit pendant deux semaines, c’est le moment de l’incubation du virus.

En discutant avec les médias lors de la conférence de presse PPV, White a confirmé que le combat entre Zhang et l’ancien champion, Joanna Jędrzejczyk, tient toujours.

“Il n’y a littéralement aucun risque”, a déclaré le président de l’UFC à propos de l’avenir de la lutte (via MMA Fighting). «En ce moment, il s’entraîne en Thaïlande et, évidemment, il se passe des choses là-bas aussi. Nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité. Comme la Thaïlande est le deuxième endroit le plus infecté, nous allons le déplacer à Abu Dhabi pour nous assurer qu’elle et son équipe se portent bien. »

L’UFC 248 a lieu le 7 mars à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.