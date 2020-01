Dana White décrit la chronologie d’un super-combat potentiel entre Israël Adesanya et Jon Jones

Image via Stuff.co.nz / TVNZ

Le président de l’UFC, Dana White, a décrit la chronologie d’un super-combat potentiel entre le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya et le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones.

Adesanya et Jones se sont mutuellement échangés sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, et White a admis dans le passé qu’il était intrigué par un super-combat potentiel entre les deux. Avec Adesanya prêt à défendre sa ceinture de poids moyen contre Yoel Romero à l’UFC 248 et Jones prêt à défendre le titre des poids lourds légers contre Dominick Reyes à l’UFC 247, ce super-combat ne se produira pas de si tôt. Cependant, White a maintenant donné un calendrier pour le combat potentiel.

S’adressant à Submission Radio après l’UFC 246, White a expliqué comment un super-combat Adesanya contre Jones pouvait se concrétiser. Voici ce qu’il a dit.

“Ce que je pense doit arriver, et Israel Adesanya est sur la bonne voie, s’il bat Romero, le prochain de Paulo Costa. S’il bat Costa, il y a peut-être un gars de plus qui aurait du sens. Obtient ce combat, le bat et ensuite vous commencez à parler de Jon Jones si Israël veut vraiment ce combat », a déclaré White (h / t TheBodyLockMMA.com).

Bien sûr, Adesanya doit encore passer par Romero et Costa avant que Jones ne devienne même une possibilité. Et Jones doit encore passer par Reyes ainsi que plusieurs autres prétendants à 205 livres en attendant. Mais si toutes ces choses se produisaient, nous pourrions potentiellement voir Adesanya contre Jones dans le courant de 2021.

Pour l’instant, White veut juste voir Adesanya rester à 185 livres et essayer de devenir le prochain Anderson Silva de la division.

«Mais si vous me demandez, je pense qu’Israël devrait rester où il est. Continuez à choisir ces gars aussi longtemps qu’il le peut et construisez simplement cet héritage phénoménal », a déclaré White.

Quand pensez-vous que nous verrons un super-combat entre Israël Adesanya et Jon Jones?