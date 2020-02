Dana White défend Jose Aldo contre Henry Cejudo en réservation à l’UFC 250

Image: @UFC sur Instagram

Le président de l’UFC, Dana White, a défendu sa décision de réserver Jose Aldo comme le prochain homme à défier Henry Cejudo pour le titre des poids coq de promotion.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que la légende brésilienne, Aldo, se battrait contre «Triple C» pour son titre de poids coq lors de l’épreuve UFC 250 de mai à Sao Paulo.

La nouvelle a été un choc pour de nombreux fans et autres combattants, car Jose Aldo est actuellement sur une séquence de défaites de deux combats, sa dernière en date étant un revers à décision partagée pour Marlon Moraes lors de ses débuts en poids coq.

Malgré le dérapage récent d’Aldo, et la division de 135 livres arborant des prétendants pérennes en bonne santé à Aljamain Sterling et Petr Yan, Dana White est confiant d’avoir pris la bonne décision avec la réservation Aldo vs Cejudo.

«Je pense que (Jose Aldo) a gagné. Je pense que les juges se sont trompés et je pense qu’il a gagné le combat (avec Moraes). » White a déclaré dans une interview avec TMZ. “Quand vous avez fait ce que Cejudo a fait, et il est d’accord. Il m’a envoyé un texto juste après le combat et a dit “Aldo a gagné ce combat”. Et il veut combattre Aldo. Il veut combattre la légende. “

Dana White a poursuivi en envoyant un message à tous les fans de combat critiquant le match contre l’UFC 250.

“Alors ne le regarde pas! Les gens sont pleins de merde. Les gens sont pleins de merde. Ça va être un combat incroyable. Aldo le mérite absolument et Cejudo le veut. Le champion, le gars qui a remporté des ceintures dans deux divisions veut combattre Aldo, alors qu’est-ce que cela signifie? Cejduo n’est pas un gars qui court à la recherche de combats faciles. “

Êtes-vous d’accord avec le président de l’UFC, Dana White, sur le fait que l’ancien cheville ouvrière des poids plume de l’UFC, Jose Aldo, “mérite absolument” un titre de champion des poids coq contre Henry Cejudo? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

