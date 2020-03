Dana White défend ses décisions et promet de réaliser l’UFC 249

L’UFC a fait face à un ensemble de défis sans précédent au cours de la semaine dernière en raison de la pandémie de COVID-19, une série d’événements qui se sont terminés avec l’UFC qui a mis fin au calendrier jusqu’au 11 avril.

Mais le président de l’UFC Dana White n’a jamais été connu pour reculer devant un défi, et bien qu’il sache qu’il ne peut faire aucune promesse, il promet qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le spectacle se déroule le 18 avril, lorsque Khabib Nurmagomedov devrait défendre son titre léger contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249.

Dans sa première interview depuis l’annonce de l’annulation de la prochaine liste, White a abordé une variété de sujets liés à la façon dont les événements se sont déroulés, et a rappelé aux détracteurs qu’il avait souvent trouvé un moyen de faire avancer les choses quand on lui disait qu’il ne pouvait pas.

“Si vous êtes un fan, si vous êtes un membre des médias, vous cesseriez de douter, j’imagine”, a déclaré White à TSN. «Mais peut-être pas. Nous verrons.”

Malgré de nombreuses critiques. l’UFC a poursuivi avec l’UFC samedi dernier sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, mettant l’événement à huis clos, et tentait de trouver un nouvel emplacement pour continuer avec l’UFC sur ESPN + 29, initialement prévu à Londres le 21 mars, lorsque ils ont finalement débranché lundi.

White a noté qu’à chaque étape du processus, l’UFC se conformait aux normes fixées par les gouvernements dans chaque endroit, retirant les fans de l’équation au Brésil lorsque le gouvernement n’ordonnait aucun événement majeur, retirait le spectacle du Royaume-Uni lorsque ce n’était plus possible, et mettant fin aux tentatives de poursuivre l’événement prévu ce week-end, le gouvernement fédéral a recommandé de ne pas réunir plus de 10 personnes en public.

Si la ligne directrice «10 personnes» n’avait pas été mise en place, White a déclaré que l’entreprise aurait adopté la carte.

“Nous avons suivi et respecté toutes les règles”, a déclaré White. “Chaque fois qu’ils sont sortis et ont dit, je ne me souviens pas quel était le premier numéro, puis le deuxième numéro était 50 et nous l’avons compris, puis quand le nombre est arrivé à 10? Nous sommes bons, mais nous ne pouvons pas réussir. »

White s’est hérissé à l’idée que les combattants du salon du Brésil étaient en danger, mais il n’a pas dit oui ou non lorsqu’on lui a demandé directement s’ils avaient été spécifiquement soumis aux tests COVID-19.

“Il y a la même chose qui se passe qu’ils vous disent de faire”. Vous recherchez les symptômes chez les gens, et évidemment ces combattants passent par une tonne de tests physiques et médicaux avant de participer. “

Le consensus médical à l’heure actuelle est que le COVID-19 peut être transmis par des personnes porteuses du virus mais ne présentant aucun symptôme.

En ce qui concerne l’UFC 249, la société a officiellement débranché mercredi le Barclays Center de New York le 25 avril, et n’a fait aucune promesse que le spectacle se produirait, mais a réitéré qu’il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour donner aux fans le combat qu’ils ‘ai prévu depuis des années.

«Si vous m’aviez posé des questions il y a 10 jours, je pourrais répondre à toutes les questions que vous m’avez posées. Je ne connais pas beaucoup de choses en ce moment. Penses-y. Las Vegas a fermé les casinos, je n’aurais jamais pensé voir ça de mon vivant. Khabib et Tony vont arriver. Nous allons y arriver. Ce sera juste une question de rapidité avec laquelle cela redeviendrait normal. “

La question de savoir si ce lieu pourrait potentiellement être l’APEX de l’UFC à Las Vegas est en suspens au moins jusqu’à la réunion de la Commission sportive du Nevada du 25 mars, ce qui pourrait clarifier la situation.

“J’ai ma propre arène”, a déclaré White. «J’ai ma propre production, j’ai tout. J’ai tout ce dont vous avez besoin pour organiser des événements. Donc, il n’y a pas grand-chose que je ne puisse pas retirer. “

Voici l’interview en partie (via Twitter):

.