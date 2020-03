Dana White dénonce Deontay Wilder pour son costume de sortie, promet que nous ne verrons “ aucun de ces taureaux ** t dans l’UFC ”

Crédit d’image: @PBConFOX sur Twitter (photographe non répertorié)

Le président de l’UFC, Dana White, n’a pas été impressionné par le costume élaboré que Deontay Wilder portait lors de son débrayage pour sa récente revanche avec Tyson Fury.

Fury et Wilder ont tous deux fait des marches extravagantes sur le ring pour leur match revanche à Las Vegas. Fury portait une couronne et une cape et a été transporté sur le ring sur un palanquin. Wilder, quant à lui, est essentiellement sorti en armure, et a ensuite imputé sa perte à Fury au poids de ce costume.

Bien qu’il ne soit pas clair si White achète cette excuse, il n’était certainement pas un fan du costume lui-même.

White a pesé sur le match revanche Wilder contre Fury, que Fury a remporté par TKO au septième tour, dans une récente interview avec TMZ. Il a finalement fini par discuter du costume de débrayage de Wilder et n’a clairement pas été impressionné.

“Je pense qu’il y a beaucoup à faire”, a déclaré White à propos de la victoire de Fury sur Wilder (via The Sun). «Fury avait l’air génial. Fury a mené un combat parfait. Mais, si vous pensez à la boxe et aux combats lorsque les combattants se préparent, ils sont à l’arrière. Ils se détendent. Certains gars dorment. Certains gars traînent et se détendent. Ensuite, vous vous levez, vous chronométrez, faites votre échauffement. Ensuite, vous mettez quelque chose pour rester au chaud.

“Vous ne mettez pas tout cet équipement et tout ça”, a ajouté White. “C’est pourquoi je ne fais aucun de ces taureaux *** à l’UFC. Je n’aime pas ça. Je n’aime rien de tout cela. “

Il suffit de dire que nous ne verrons aucun combattant de l’UFC porter des costumes comme Deontay Wilder de si tôt. Dommage.

Que pensez-vous de ces commentaires de Dana White?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.