Dana White détaille la mission d’accueillir l’UFC 249: «Je sais que c’est la bonne chose à faire»

Alors que le monde continue de lutter contre la propagation du COVID-19, le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, se bat bec et ongles pour mettre en scène l’UFC 249 le mois prochain.

Alors que le monde a certainement besoin d’une distraction, comme un match de rancune très attendu entre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et le vétéran des stries Tony Ferguson, White attrape un coup important pour avoir tenté de pousser l’UFC 249 le long de la recommandation répandue de faire exactement le contraire. Des protocoles sont mis en place pour limiter les effets du coronavirus et l’hébergement d’un événement UFC ne semble pas être la meilleure chose à faire à ce moment précis.

Mais White n’est pas comme la plupart des gens, en particulier les commissaires que vous pourriez trouver au sommet d’autres grandes organisations sportives aux États-Unis, il ne devrait donc pas être surprenant qu’il cherche maintenant à séparer l’UFC du reste du peloton. Après tout, White a placé l’UFC et le MMA au premier plan du monde du sport au fil des ans et ne va certainement pas s’arrêter maintenant.

En ce qui concerne le contrecoup qu’il reçoit pour avoir essayé de garder l’UFC 249 dans les délais, White ne se soucie pas de ce que les autres pensent.

“Écoutez”, a déclaré White à Yahoo Sports, “il y a des gens que je me soucie de ce qu’ils pensent de moi – mes employés, ma famille, mes amis. Le reste des gens à qui je ne donne pas [expletive] Que penses-tu de moi.”

“Une chose que je sais, c’est que je ne me trompe pas”, a ajouté White. “Je sais que j’ai raison. Je sais que c’est la bonne chose à faire. “

Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Selon la personne à qui vous demandez, vous obtiendrez un mélange de réactions. Il y a des gens qui croient que personne ne devrait quitter son domicile et se mettre en quarantaine jusqu’à ce que le virus soit absolument contenu, tandis que d’autres recherchent désespérément une sorte de normalité pendant cette période d’incertitude et de dévastation. Sans parler des combattants, des arbitres, des juges et des membres des médias qui vivent de l’UFC qui organise un événement, que ce soit à huis clos ou non.

Donc, alors que White sait qu’il va énerver beaucoup de gens pour avoir organisé un événement alors que les pays ferment littéralement, le président de l’UFC reste concentré sur la fourniture au monde d’une évasion familière de la réalité.

“Je fais cela parce que c’est ce qui devrait être fait”, a déclaré White. «Cela n’a rien à voir avec l’argent. Il s’agit de ce qui doit arriver. Comme je viens de te le dire, je peux le faire [distancing] pour toujours.

“Les gens ont encore besoin de normalité”, a-t-il poursuivi. “Nous avons besoin que quelqu’un soit le premier gars à avancer et à dire:” Allez les gars, revenons en arrière et allons-y. “”

Heureusement pour White, de nombreuses personnalités du sport du MMA soutiennent les efforts de l’UFC pour «laisser le spectacle continuer». Ce soutien inclut Nurmagomedov et Ferguson, qui semblent prêts à faire à peu près n’importe quoi pour mettre la main sur l’autre le mois prochain à l’UFC 249. Les deux combattants ont continué à s’entraîner au milieu de l’épidémie mondiale de COVID-19 et restent désireux de donner aux fans ce Ils veulent.

“Ça se passe”, a conclu White. «Si vous voulez le regarder, regardez-le. Sinon, non. “