Dana White détaille le plan du coronavirus de l’UFC: “Au lieu de paniquer, nous travaillons avec des médecins”

L’UFC ne marque pas de pause sur son calendrier des événements de printemps, mais il fera des ajustements pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

La promotion prévoit de promouvoir son événement UFC Brasilia samedi comme une affaire réservée au personnel au gymnase Nilson Nelson, a confirmé le président de l’UFC Dana White à ESPN jeudi soir. White a ajouté qu’un événement du 21 mars à Londres se déroulera pour l’instant comme prévu, tandis que l’UFC sur ESPN 8, prévu pour le 28 mars, tandis que son installation APEX à Las Vegas, Nevada.

White n’a pas détaillé les plans de la promotion au-delà de l’UFC sur ESPN 8, mais un communiqué de presse distinct de l’UFC publié en même temps que son apparition a confirmé un rapport précédent selon lequel un événement prévu pour le 11 avril à Portland, Oregon, serait également déplacé vers l’APEX. Les plans de l’UFC 249, prévus pour le 18 avril à Brooklyn, dans l’État de New York, où le gouverneur de l’État, Mario Cuomo, a récemment déclaré l’interdiction des événements avec plus de 500 personnes, n’ont pas non plus été abordés.

White, s’exprimant par téléphone, a parlé avec fermeté des mesures de santé et de sécurité prises pour protéger les combattants, utilisant une déclaration bien usée selon laquelle la promotion n’a jamais eu de mort ou de blessure grave en 25 ans d’histoire. L’exécutif a déclaré que la promotion avait travaillé avec des experts de la santé, des représentants de l’État et des médecins pour développer une réponse au virus, qui comprend des thermomètres infrarouges pour dépister les combattants avant leur compétition.

“J’en ai parlé au président et au vice-président, et ils prennent cela très au sérieux”, a déclaré White. “Ils disent:” Soyez prudents, soyez prudents, mais vivez votre vie et arrêtez de paniquer. ” comment assurer la sécurité du sport et continuer à organiser des événements. »

L’UFC a produit plusieurs événements de moindre envergure à l’APEX, dont «Dana White’s Contender Series. White a présenté le lieu comme l’avenir des plans de production d’événements de la promotion.

“Nous travaillons directement avec la Commission sportive de l’État du Nevada et le directeur exécutif Bob Bennett”, a-t-il déclaré. «Nous recherchons toujours la santé et la sécurité de nos fans, de nos athlètes, quels qu’ils soient. Évidemment, cette chose se passe, nous allons faire la même chose: nous allons nous assurer que deux athlètes en bonne santé sont en compétition. “

La déclaration de White est arrivée un jour après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le roman coronavirus une pandémie, déclenchant une réaction en chaîne de retards et d’annulations d’événements par les principales ligues sportives telles que la NCAA, la NBA et la LNH; La NBA a rapidement annulé tous les matchs à venir lorsque le joueur d’Utah Jazz Rudy Gobert s’est révélé positif pour COVID-19.

Les plans des événements de la promotion ont été remis en question lorsqu’un gouverneur fédéral de Brasilia a interdit les grands rassemblements; il a ensuite modifié sa déclaration pour inclure les événements tenus à huis clos sans fans. Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a interdit tout rassemblement avec plus de 100 personnes dans une seule pièce, mettant en danger l’événement du 28 mars.

Auparavant, White a déclaré: «Je ne me soucie pas du coronavirus» lorsqu’on lui a demandé quelle était la réponse de la promotion au problème de santé croissant au début de ce mois à l’UFC 248. Jeudi, il a dit qu’il avait informé la plupart des athlètes de l’UFC et souligné la promotion va «toujours» à la mer sur les questions de santé et de sécurité.

Jeudi matin, MMA Fighting s’est entretenu avec plusieurs combattants qui ont déclaré qu’ils attendaient toujours de savoir si leurs combats programmés auraient lieu. White n’a donné aucun détail sur le protocole de promotion pour traiter les athlètes qui ont été infectés autres que les précautions sur place pour s’assurer qu’ils ne mettaient pas en danger ceux sur le site de l’événement.

“Ils veulent se battre, ils veulent concourir, et nous allons faire tout notre possible pour les garder en sécurité”, a déclaré White.