Dana White dévoile la vidéo d’ouverture de l’UFC 246 à la carte

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Samedi soir, l’UFC reviendra sur nos écrans avec une carte UFC 246 empilée. La carte principale, qui sera diffusée à la carte, sera surmontée d’une chute de poids mi-moyen entre l’ancien champion de l’UFC à deux divisions Conor McGregor et le finisseur de records Donald “Cowboy” Cerrone.

Les grandes cartes à la carte comme l’UFC 246 sont généralement ouvertes par des vidéos d’introduction spéciales mettant en évidence les stars de l’événement. Normalement, ces vidéos ne sont pas disponibles avant la nuit du combat, mais le président de l’UFC Dana White est tellement excité par la vidéo de la carte principale de l’UFC 246 qu’il a décidé de la divulguer tôt.

Cette vidéo commence par se concentrer sur le voyage de McGregor d’une perspective inconnue à une superstar transcendante du MMA, puis passe à son occasion de se remettre sur la bonne voie contre Cowboy.

Voir ci-dessous!

SAINTE MERDE FUCKIN !!!!!!!!!! Désolé… oui, je devais le partager tôt. Si cela ne démarre pas, RIEN ne pic.twitter.com/JHms65a6kd

– Dana White (@danawhite) 16 janvier 2020

“SAINTE MERDE DE MERDE !!!!!!!!!! Désolé… oui, je devais le partager tôt. Si cela ne se déclenche pas, RIEN ne le fera »- Dana White sur Twitter.

Conor McGregor n’a pas combattu depuis octobre 2018, quand il a été présenté par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat MMA le plus récent a eu lieu en 2016, quand il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il entrera dans la cage à l’UFC 246 avec un dossier global de 21-4.

Cerrone, d’autre part, vient de réaliser une paire de pertes d’arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez. Cerrone détient les records de l’UFC pour le plus de victoires et le plus de finitions. Il a 36-13 au total.

Que pensez-vous de cette promo épique pour l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.