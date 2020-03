“Dana White devrait embrasser mon cul pour …”

Au cours des dernières semaines on parle beaucoup de Big John McCarthy. Parce que le célèbre arbitre du MMA l’a fait dans son podcast; donner votre avis sur différents sujets d’actualité liés à UFC.

Big John McCarthy s’adresse à Dana White

Maintenant, nous le faisons à nouveau, cette fois parce que McCarthy a fait quelques déclarations intéressantes sur Dana White. Ou peut-être contre lui. Comme d’habitude, dans son émission Weighing In, il a commenté ce qui suit à cette occasion:

“Pour dire la vérité, Dana White devrait embrasser mes fesses en quelque sorte. Parce que si ce n’était pas pour certaines des choses que j’ai faites, il n’y aurait pas tout ce sport“.

Un jour, l’arbitre pourra expliquer quelles sont ces choses ce qu’il a fait, parce que cette fois il n’a rien dit de plus. Donc, pour l’instant, les fans veulent en savoir plus. Et White n’a pas répondu jusqu’à présent. De plus, selon toute vraisemblance, ce ne sera pas le cas. Mais ce serait bien s’il le faisait; il ne se tait généralement pas avec personne non plus.

Cela ne signifie pas non plus que les deux une mauvaise relation, mais la façon de dire de McCarthy donne beaucoup de matière à réflexion.