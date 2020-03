Dana White diffuse les médias sur la couverture de l’UFC 249: «Je ne donne pas un f * ck ce que vous pensez”

Le président de l’UFC, Dana White, a fustigé les médias au sujet de sa couverture de l’UFC 249, disant à ceux qui couvraient le sport pour gagner leur vie “Je ne donne pas un f * ck ce que vous pensez.”

La pandémie de coronavirus a fermé presque toutes les ligues sportives professionnelles, mais cela n’a pas empêché White de vouloir continuer à organiser des événements. Le président de l’UFC a déclaré cette semaine qu’il prévoyait d’aller de l’avant avec l’UFC 249 dans un endroit à déterminer, malgré les facteurs de risque possibles pour les combattants et ceux impliqués dans la production de l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus qui a ravagé le monde.

Certains médias et fans ont critiqué White pour avoir continué à avancer avec les événements prévus par l’UFC malgré la fermeture de presque toutes les autres ligues sportives du monde, et White n’en a pas. S’adressant à Barstool Sports, White a fustigé les médias MMA pour sa couverture de la promotion à venir avec l’UFC 249.

Dana White (@danawhite) remet les pendules à l’heure sur # UFC249 😳 pic.twitter.com/bzQpBtWEwL

– Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) 26 mars 2020

“Je sais tout. Je ne dis rien aux médias. Je ne leur dis rien, ok? Parce que chaque jour, quand je me réveille, il y a une histoire de conneries et quelqu’un n’aime pas ceci ou quelqu’un n’aime pas ça. Je ne donne pas un f * ck ce que vous pensez, ce que vous aimez ou n’aimez pas. Le 18 avril, vous voulez soit allumer la télévision et regarder ce combat, soit vous ne le faites pas. Vous n’avez même pas besoin de f * cking se montrer parce qu’il n’y aura pas de fans là-bas. Vous n’avez pas besoin de venir le couvrir. Soit vous voulez chacun, soit vous ne le souhaitez pas », a déclaré White.

C’est une critique sévère de White, mais pas complètement surprenante étant donné le stress qu’il subit en raison de nombreux événements UFC qui doivent être reportés en raison de l’épidémie de coronavirus. Blanc a déjà dû reporter l’UFC de Londres, l’UFC de Columbus et l’UFC de Portland et il ne veut pas reporter l’UFC 249. Et il ne se soucie certainement pas de ce que pensent les médias.

Que pensez-vous de Dana White critiquant les médias pour sa couverture UFC 249?