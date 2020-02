Dana White discute de l’événement principal controversé de l’UFC 247: «Le score était partout sur la carte»

Le président de l’UFC, Dana White, sait que beaucoup de gens parlent du score de l’événement principal de l’UFC 247, et il ne s’attend pas à ce que la controverse s’éteigne de sitôt.

Jon Jones a défendu avec succès son titre des poids lourds légers contre Dominick Reyes lors de l’événement principal de samedi au Toyota Center de Houston, mais le signe de décision unanime n’a pas convaincu une partie vocale de la foule qui a sifflé l’appel des juges et la réaction des médias sociaux a été source de division , Pour dire le moins.

Ce qui a rendu le résultat encore plus étonnant, c’est le seul score de 49-46 soumis par le juge Joe Solis, un verdict qui semblait ignorer le succès que Reyes avait mis la pression sur le champion au début du combat.

Lors de la conférence de presse d’après-combat de la soirée, White a reconnu les scores dissidents, ce qui était inévitable étant donné qu’il l’entendait de tous les côtés depuis leur lecture.

“Le score était partout sur la carte”, a déclaré White. «Joe Silva, l’ancien entremetteur ici, a fait match nul. (Écrivain Yahoo! Sports) Kevin Iole m’a frappé et il avait Jones 3-à-2. En entrant dans le dernier tour, Dominick Reyes a fait 3 contre 1 lors du dernier tour. Mes enfants me terrorisent: «la solution est là» et «comment cela peut-il arriver, papa? Reyes a gagné ce combat »et la liste des personnes qui me contactent ne cesse de s’allonger. Ce n’est donc pas comme s’il y avait ce glissement de terrain de personnes disant qu’il y avait un vol ou quoi que ce soit. Les gens l’ont partout.

«Mais la réalité est? Qui donne un s * it? Nous ne sommes pas des juges. Aucun de nous n’est juge. Les juges appellent le combat et c’est tout. En ce qui concerne le jugement et le reffing ce soir, je pense que c’était parfait? Non. Je pense que nous devons travailler ici. »

White a souligné le besoin d’éducation et d’amélioration après avoir vu non seulement le jugement dans le combat Jones-Reyes, mais aussi la façon dont toute la soirée a été gérée. Au total, quatre des combats de la nuit ont été partagés, ce qui était un de moins que le record de l’UFC pour un événement. Et certaines de ces décisions comprenaient des scores individuels vraiment déroutants.

Pourtant, White se concentrait sur la compétitivité de la lutte et il a demandé aux critiques d’arrêter de faire tourner leurs roues quand il s’agit de parler des juges.

“Tout d’abord, les pouvoirs en place et la commission doivent se rendre compte qu’il y a eu des erreurs et que ces choses vont se produire”, a déclaré White. «Rien n’est parfait, aucune commission n’est parfaite, aucun État n’est parfait. C’est juste quelque chose sur lequel nous devons travailler.

«Mais dans le combat de Reyes, comme je l’ai dit, c’était partout sur la carte. J’ai parlé à quelques gars ce soir, ils étaient comme, vous ne pouvez pas courir les deux derniers tours et ensuite enlever le titre au champion. Donc, vous avez des gens qui pensent de différentes manières sur la façon dont ils marquent un combat, mais nous ne sommes pas des juges, vous savez? “

“Quand ces gars-là sortent, Dominick Reyes se bat contre Jon Jones, et Jon Jones se bat contre Dominick Reyes, et ils se battent tous les deux contre les juges”, a ajouté White plus tard. «Je ne sais pas combien de fois encore je peux le dire. Si vous pensez que ces gars-là sont incapables de juger un combat, alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le leur enlever. »

Malgré le résultat discutable, White a estimé que les deux combattants étaient à leur meilleur. Pour Jones, il s’agissait de sa 11e défense réussie pour le titre de l’UFC, égalant le record de la société établi par l’ancien roi des poids mouches Demetrious Johnson; pour Reyes, c’était sa chance de prouver qu’il pouvait accrocher avec un champion décoré comme Jones après que certains aient remis en question sa candidature au poste de candidat à la suite d’un étroit signe de tête sur Volkan Oezdemir en mars dernier.

White a salué la capacité de Jones à vider la victoire et n’a pas exclu une deuxième rencontre avec Reyes à l’avenir.

“En entrant dans ce combat, mon gros truc était le seul problème avec ce combat, c’est que le grand public ne se rend pas compte à quel point ce gars est vraiment dangereux et quelle énorme menace il représente pour Jon Jones”, a déclaré White. “Il était un quatre et demi à un [underdog], ce qui est fou. Il n’y a aucun moyen que ce gars soit un quatre et demi à un – vous l’avez vu ce soir. Je ne parle jamais de combats juste après, mais tout d’abord – vous n’étiez pas là, j’étais juste dans les coulisses pour faire des interviews – Jon Jones est passé les jambes enveloppées de glace et ils portaient Dominick Reyes, les gars le portaient. Quand vous voyez ça dans les coulisses, vous savez que vous venez de voir un combat incroyable.

«Est-ce que je pense qu’il mérite un match revanche? Bien sûr, il le fait. Mais nous verrons ce qui se passera. … Voici l’autre chose. Dites ce que vous voulez de Jon Jones. Jon Jones gagne des combats. »

Lorsqu’on lui a demandé si Reyes avait le potentiel pour devenir un futur champion, White a répondu: «Absolument». Il pense également que si Reyes avait combattu quelqu’un d’autre, il serait tombé sous les coups de feu qu’il avait atterris sur Jones.

“Dominick Reyes, ce soir, c’était la quatrième fois qu’il sortait du premier tour”, a déclaré White. «Il frappe les gens au premier tour. Neuf personnes qu’il a éliminées au premier tour. Donc, si vous regardez les petites choses que les deux gars ont faites dans ce combat, ils ont tous deux mené un combat incroyable, ils ont tous les deux fait des erreurs dans ce combat, et je pense que quand ils rentrent tous les deux à la maison et qu’ils commencent à regarder la bande et ils vont regarder ce combat encore et encore et encore, ils vont retourner dans le gymnase et ils vont travailler sur les choses.

«Si et quand ces deux-là se battent à nouveau, ce sera encore mieux que ce soir. Voilà donc le positif de ce que nous avons vu ici ce soir. Peu importe de quel côté de la clôture vous vous asseyez. »