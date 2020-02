Dana White discute du drame en cours entre Joe Rogan et Stephen A Smith

Dana White a donné son point de vue sur le drame en cours entre l’analyste MMA Joe Rogan et l’analyste ESPN, Stephen A. Smith.

À l’UFC 246 le samedi 18 janvier 2020, Conor McGregor est retourné dans l’Octogone pour faire face à Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Il a utilisé des frappes aux épaules, sa signature à gauche, et le sol et la livre pour sceller la victoire en seulement 40 secondes du tout premier tour. La victoire décisive de l’Irlandais a amené certains spectateurs à remettre en question la capacité de combat de Cerrone, dont le commentateur ESPN Stephen A Smith.

Une fois l’action terminée, Smith a critiqué la performance de Cerrone. Compte tenu du manque d’expérience de Smith dans la formation de MMA, Joe Rogan a été choqué par ses critiques sévères et a appelé le journaliste lors de son épisode de podcast.

Stephen A. Smith a envoyé une réponse vidéo où il montrait son respect à Rogan et sa connaissance du sport mais néanmoins coincé par ses commentaires. Joe Rogan ne bougeait pas et insistait toujours sur le fait que Smith avait tort, laissant les deux hommes bloqués dans leur position sur la situation.

Maintenant, Dana White a ajouté ses deux cents à la conversation. Lors d’une interview avec MMA Junkie, la cheville ouvrière de l’UFC a déclaré qu’il n’était “pas dans le coup” en se référant aux commentaires de Smith:

«Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit, je sais qu’il y a eu des allers-retours qui vont se produire», a-t-il déclaré.

«L’une des choses quand nous avons acheté et construit l’UFC que nous avons toujours fait, être les fans de combat nous-mêmes. Je suis un grand fan de combat, Lorenzo [Fertitta] était un grand fan de combat, Joe Rogan est un grand fan de combat. L’une des choses que nous détestions était la boxe HBO et d’autres boxes qu’ils feraient. Écoutez, vous écoutez et achetez le pay-per-view parce que vous aimez ces gars et vous respectez ces combattants, et vous êtes un fan du sport. La dernière chose que vous voulez faire est d’entendre quelqu’un les déchirer.

“Je ne suis pas dedans. Rogan n’est pas dedans. Vous ne voyez pas cela dans l’UFC. Il y aura des moments où je suis énervé contre un gars, et je vais exprimer mon opinion sur ce qu’il a fait ou quoi que ce soit, ou si un combat est vraiment mauvais ou que quelqu’un a fait quelque chose », a déclaré Dana White.

“Mais, ce que nous ne faisons pas, c’est quand un combat est terminé et qu’un gars perd, nous n’allons pas les déchirer. Ce n’est tout simplement pas notre style. Nous sommes fans. Nous ne le faisons pas. Je pense que Rogan réagissait à cela parce que notre philosophie ici.

“Pour Stephen A. Smith, c’est sa piqûre. C’est ce qu’il fait. Ça va arriver. Vous allez toujours avoir des gens qui ont des opinions différentes, surtout quand vous avez deux gars très opiniâtres comme Stephen A. Smith et Joe Rogan. “

Il est clair de quel côté de la clôture Smith vs Rogan se trouve Dana White