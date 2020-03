Dana White discute du report de trois événements de la nuit de combat de l’UFC, affirme Ferguson contre Khabib “ toujours en marche ”

Le président de l’UFC, Dana White, est apparu sur ESPN SportsCenter hier et a expliqué comment la promotion a maintenant reporté ses trois prochains événements en raison de la pandémie de coronavirus. Il a également eu une mise à jour sur l’état de l’UFC 249. Vous pouvez voir une vidéo de ce segment ci-dessous.

En raison du coronavirus, l’UFC ne pourra plus détenir ses cartes Fight Night prévues pour le 21 mars, le 28 mars et le 11 avril. La Maison Blanche a récemment recommandé d’éviter les rassemblements de 10 ou plus. White avait espéré pouvoir mener des événements similaires à l’UFC sur ESPN + 28 et avoir les événements dans une arène vide. Cependant, organiser les événements avec seulement 10 personnes aurait été impossible. White a déclaré ce qui suit:

“De toute évidence, le président vient de parler au pays et a essentiellement dit – cela a commencé à [no more than] 50 personnes dans une salle, ce qui fait [Saturday’s UFC Fight Night in Brasilia] difficile, mais nous nous sommes conformés, nous avons retiré tous les fans et nous nous sommes assurés que le moins de gens possible dans la salle, nous l’avons retiré samedi dernier. Maintenant, ils disent que tu ne devrais pas être plus de 10 personnes, et c’est impossible. Nous ne pouvons pas le faire. Nous nous sommes conformés à tout ce que le gouvernement et les médecins ont dit de faire, nous n’avons pas d’autre choix que de reporter ces combats. »

La grande question est maintenant de savoir ce qui arrivera à l’UFC 249, qui devait avoir lieu le 18 avril au Barclays Center à Brooklyn, New York. La carte de combat devrait comporter un combat pour le titre en tête d’affiche entre le champion Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. White a affirmé que le combat était toujours en cours et se produirait.

S’exprimant sur l’UFC 249, White a déclaré: «Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov est toujours en ligne. Cela arrivera. Nous allons suivre ces consignes, ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce. Nous espérons que tout s’éclaircira d’ici avril, et ce combat va se produire. Quoi qu’il en coûte, probablement pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. »

Avec autant d’événements annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus, il reste à voir si l’UFC 249 se déroulera comme le déclare Dana White, étant donné que les autres événements Fight Night sont déjà désactivés.