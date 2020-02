Dana White dit qu’Alexander Volkanovski vs Max Holloway 2 sera fait “très bientôt”

Crédit d’image: Instagram d’Alexander Volkanovski (photographe non répertorié)

Il semble qu’Alexander Volkanovski et Max Holloway feront tourner les choses en arrière.

Holloway et Volkanovski se sont battus dans le co-événement principal de l’UFC 245 où c’était le Hawaïen qui était le favori. Mais, Volkanovski a finalement tiré du bouleversement alors qu’il gagnait une décision unanime, où un juge a même donné à l’Aussie les cinq tours.

Depuis le combat, beaucoup se sont demandé contre qui s’opposerait à la première défense du titre d’Alexander Volkanovski. Beaucoup ont souligné une revanche immédiate avec Holloway ou peut-être combattre les goûts des prétendants à la division montante Chan Sung Jung ou Zabit Magomedsharipov. Mais, en parlant à BJPENN.com, Volkanovski a déploré le fait qu’il n’y ait pas de concurrent numéro un.

“Vous avez des gars comme Zombie et Zabit”, a déclaré Volkanovski à BJPENN.com. «Je n’ai pas beaucoup entendu parler de Brian Ortega, mais ce sont les noms qui vont être lancés. Même Yair Rodriguez. Personne n’est clairement le n ° 1.

“Si disons, Zombie et Zabit se sont battus, ou Zombie et Yair se sont encore battus, quoi que ce soit, [if they] obtenir cette place de concurrent n ° 1 clair, il sera difficile pour Max même de demander un match revanche si vous allez faire quelque chose comme ça », a-t-il ajouté. “Vous pouvez vraiment aller là-bas et prendre cette place de n ° 1, et puis il n’y a pas de questions. Vous avez saisi l’opportunité de tout le monde et vous l’avez méritée. “

Bien qu’Alexander Volkanovski pense qu’il serait difficile pour Max Holloway de demander le match revanche, Dana White a révélé qu’ils travaillaient sur la réservation de ce combat.

“Holloway”, a déclaré White sur le podcast TheSchmozone pour savoir qui Volkanovski combattra ensuite. «Très, très bientôt. Nous y travaillons actuellement. »

Volkanovski est actuellement mis à l’écart en raison d’une main cassée et a mentionné un retour d’été. Avant sa victoire contre Holloway, il a battu Jose Aldo et Chad Mendes, devenant juste la deuxième personne depuis Conor McGregor à battre Holloway, Aldo et Mendes.

Holloway, quant à lui, avait défendu sa ceinture contre Frankie Edgar. Il a également subi la perte de décision face à Dustin Poirier pour le titre intérimaire des poids légers avant son combat contre Volkanovski.

Quand Alexander Volkanovski vs Max Holloway 2 se produira, c’est à voir.

Selon vous, qui gagnera le match revanche entre Alexander Volkanovski et Max Holloway? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.