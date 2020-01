Dana White dit que Conor McGregor veut Khabib Nurmagomedov prochain

Le président de l’UFC, Dana White, affirme que Conor McGregor veut combattre le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, bien que McGregor ait récemment déclaré qu’il n’était pas intéressé par cela.

McGregor a éliminé Donald Cerrone en seulement 40 secondes dans l’événement principal de l’UFC 246 dans son combat de retour après 14 mois d’absence de l’Octogone. Ce fut une victoire massive pour lui qui le ramènera dans les bonnes grâces des fans, et cela garantit que McGregor aura un adversaire de renom pour son prochain combat.

Après l’UFC 246, White a clairement indiqué qu’il voulait que Nurmagomedov soit le prochain adversaire de McGregor. Mais McGregor lui-même a déclaré qu’il n’était pas si intéressé par ce combat, étant donné qu’il devait attendre jusqu’en avril pour voir si Nurmagomedov bat Tony Ferguson à l’UFC 249. Après avoir raté tout 2019, McGregor prévoit d’être super actif en 2020 et ne le fait pas ” Je ne veux pas attendre Nurmagomedov si cela dérange son calendrier de «saison».

Mais selon White, McGregor lui a dit qu’il voulait en fait combattre Nurmagomedov ensuite. Découvrez ce que White a dit à TMZ Sports juste après l’UFC 246.

«Conor veut Khabib. Conor a toujours beaucoup d’options. Il veut Khabib, c’est le combat qu’il veut, et nous verrons ce qui se passera », a déclaré White.

White a réitéré que s’il le voulait, ce serait McGregor qui combattrait Nurmagomedov ensuite.

“Je pense que Khabib a également du sens”, a déclaré White.

McGregor et Nurmagomedov se sont rencontrés à l’UFC 229 en octobre 2018. Nurmagomedov a pu abattre McGregor cette nuit-là et le battre sur le tapis, terminant au quatrième tour avec une manivelle. Avec d’autres prétendants flottant à 155 livres, dont Justin Gaethje, il semblait que McGregor était derrière le reste du peloton en ce qui concerne l’obtention d’un titre. Mais si McGregor veut vraiment Nurmagomedov ensuite et que l’UFC le veut, alors c’est le combat que les fans auront.

Pensez-vous que Conor McGregor combattra Khabib Nurmagomedov ou quelqu’un d’autre?

