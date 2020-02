Dana White dit que Corey Anderson est énervé, il n’a pas obtenu le titre contre Jon Jones

Image: Corey Anderson sur Instagram

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le concurrent des poids lourds légers Corey Anderson était «énervé» de ne pas avoir tiré le titre contre Jon Jones.

Après qu’Anderson ait éliminé Johnny Walker dans sa performance la plus impressionnante à ce jour à l’UFC 244, il a de nouveau appelé Jones pour un titre. Anderson et Jones ont une querelle depuis un certain temps maintenant, mais Anderson n’a toujours pas eu cette victoire de marque dont il avait besoin pour obtenir un coup de titre jusqu’au combat contre Walker.

Mais même s’il a éliminé Walker, l’UFC a plutôt choisi de donner le coup de pied à Dominick Reyes après avoir éliminé Chris Weidman à l’UFC Boston. Anderson n’était pas content de cela et a menacé de s’asseoir et de ne pas se battre à nouveau, mais finalement, il a décidé d’accepter un combat contre son meilleur concurrent Jan Blachowicz à l’UFC Rio Rancho.

Anderson a déclaré que s’il battait Blachowicz dans le match revanche du duo, il serait le prochain dans la file pour combattre le vainqueur de Jones contre Reyes pour la ceinture. White dit qu’il sait qu’Anderson est bouleversé, mais ne s’engagera pas à lui donner une chance au titre même s’il bat Blachowicz.

“Je suis bien conscient qu’il est énervé depuis très longtemps de ne pas avoir de tir au titre”, a déclaré White à MMAjunkie.com à propos d’Anderson.

“Je ne sais pas du haut de ma tête qui je pense est le prochain dans la division.”

Une fois de plus, White a déclaré qu’il devait voir comment le combat entre Jones et Reyes se déroulait avant de prendre des engagements avec le reste de la division des poids lourds légers. Évidemment, ce n’est pas ce que Anderson veut entendre, mais à ce stade, tout ce qu’il peut contrôler s’il va là-bas et domine Blachowicz et prouve à White qu’il mérite.

Pensez-vous que Corey Anderson devrait combattre le vainqueur de Jon Jones contre Dominick Reyes s’il bat Jan Blachowicz?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.