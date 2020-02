Dana White dit que Donald Trump l’a appelé pour parler de la victoire de Conor McGregor sur Cowboy Cerrone

– Donald Trump est un grand fan de l’UFC, et Dana White a rappelé que Trump l’avait récemment appelé pour parler de la victoire de Conor McGregor sur Donald Cerrone. White a parlé avec MMA Weekly et a parlé de son amitié avec le président, ainsi que de son admiration pour le sport que Trump est.

Interrogé sur ce que c’était que d’avoir Trump avec lui à l’UFC 244, White a répondu: «J’étais juste – l’émission de radio d’où je viens, nous en parlions. Et ce gars a été un si bon ami pour moi au cours des 20 dernières années. Et il est encore un meilleur ami depuis qu’il est devenu président. »

Il a poursuivi: «J’étais littéralement – pour UFC Fight Pass, j’étais en réunion et je projetais toutes ces nouvelles émissions que nous faisons. Et mon téléphone commence à allumer tous les zéros, et ça dit Washington, DC, non? Alors j’ai dit: «Pause.» Je prends l’appel et il dit: «M. Blanc, voici la Maison Blanche, j’ai le président qui vous appelle. Peut-il vous parler? “J’ai dit:” Absolument, faites-le passer. “Et ils sont comme,” Vous connecter à l’Air Force One. “” Opérateur de l’Air Force One, M. White. Nous avons le président, “vous savez. C’était comme deux jours avant de venir ici. Et la première chose qu’il dit, c’est: «Comment Cowboy a-t-il duré seulement 40 secondes?», Vous savez? C’est un grand fan, c’est un bon ami, et le gars a toujours été incroyable pour moi. Et l’avoir là-bas cette nuit-là était génial, mec. C’était génial pour le sport, c’était génial pour les athlètes. Et évidemment, un moment personnel très spécial pour moi. »

Si vous utilisez l’une des citations de cet article, veuillez créditer MMA Weekly d’un h / t à 411mania.com pour la transcription.