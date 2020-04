Dana White dit que “Fight Island” aura lieu dans un mois pour continuer les événements en direct

Dana White pense que «Fight Island» aura lieu dans un mois pour continuer avec les événements en direct.

Plus tôt jeudi, White a annoncé que l’UFC 249 était annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Tous les événements de l’UFC sont également suspendus indéfiniment. Mais, le patron de l’UFC ne s’attend pas à être en faillite pendant longtemps, car il dit que Fight Island arrivera très bientôt et ce sera aussi un endroit où les combattants pourront s’entraîner.

«C’est pourquoi je dis à tous mes gars de ne pas s’inquiéter car Fight Island va se produire. Cela est évidemment toujours en cours, toutes les infrastructures sont en cours de construction, en cours de mise en place », a déclaré White à ESPN. “Alors que nous nous rapprochons de cela, je vais commencer à trouver des combats de réservation, à préparer les gars. De plus, je peux envoyer des gars là-bas plus tôt et ils peuvent commencer à s’entraîner là-bas sur l’île.

“Donc, une fois que tout est en place, vous regardez comme un mois. Un mois, je vais tout préparer et les gars peuvent commencer à s’entraîner et y aller », at-il poursuivi. «Je suis sûr que les gens seront prêts à sortir de chez eux dans un autre mois et à se rendre quelque part sur une île et à s’entraîner. Donc, tout se rassemble, tout va arriver. Je pourrais y aller la semaine prochaine mais voici ce que c’est, je te verrai dans un mois. “

Fight Island est sans aucun doute une idée unique de White, mais la façon dont la pandémie mondiale se déroulera dans un mois est inconnue. Il pourrait également être à nouveau abattu par les dirigeants de Disney. Quoi qu’il en soit, Dana White reste catégorique: il mettra un calendrier complet des événements. Il veut également recommencer dès que possible. La logistique est également quelque chose à déterminer: qui sanctionnerait l’événement et dans quel pays l’île tomberait-elle?

Que pensez-vous de Fight Island Idea de Dana White? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 4/8/2020.