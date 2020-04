Dana White dit que Fight Island est réel

Dans une vidéo publiée sur la page Instagram officielle de l’UFC, Dana White a déclaré que même si l’UFC 249 avait été annulé, l’île qu’il avait achetée pour organiser l’événement était bien réelle.

Il a déclaré: «Fight Island est réel. Fight Island est une vraie chose. L’infrastructure est en cours de construction sur l’île. Je suis prêt à partir. Tous les combats que vous vouliez voir arrivent. Je respecte ESPN. Ils ont été un partenaire incroyable pour nous depuis le premier jour. Eux me demandant de me retirer, il n’y a aucun moyen que je ne le fasse pas. Le combat (UFC 249) n’est pas annulé, le combat est reporté et repoussé. Tous mes combattants qui sont nerveux et paniquent. Ne le sois pas. Ne vous inquiétez pas pour l’argent, ça vient. Nous allons tenir notre horaire. Tous ces combats vont encore arriver. Nous nous préparons pour Fight Island. Fight Island est l’endroit où tout va se passer. Fight Island arrive. L’infrastructure est en cours de construction. Nous reviendrons bientôt. Nous serons toujours le premier sport de retour. Merci à tous.”