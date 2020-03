Dana White dit que Joanna Jedrzejczyk était à la plage pendant que Weili Zhang s’entraînait

Image via @joannamma sur Instagram

La présidente de l’UFC, Dana White, a jeté de l’ombre sur Joanna Jedrzejczyk, affirmant qu’elle était sur la plage en train de profiter du soleil pendant que Weili Zhang s’entraînait.

Jedrzejczyk rencontre Zhang ce week-end à l’UFC 248 dans le co-événement principal de la soirée avec le titre de poids de paille féminin de l’UFC à gagner. Les deux rivaux ne s’aiment pas et cherchent depuis des mois à monter dans la cage et à régler leurs différends. Jedrzejczyk a jeté plus de feu sur la rivalité quand elle a plaisanté sur le coronavirus, et Zhang est sûr de vouloir venger ces commentaires pour le peuple chinois.

S’adressant aux médias à Las Vegas avant l’UFC 248, le patron de l’UFC a admis qu’il pensait que Zhang prenait son camp d’entraînement plus au sérieux que Jedrzejczyk.

“Ces deux-là, en ce moment, si vous regardez Joanna, elle est à la plage et a un style de vie. Ensuite, vous regardez les publications de Weili Zhang sur Instagram – entraînement hardcore, entraînement non-stop, tout ce à quoi elle pense est de se battre – c’est fascinant. J’adore ce combat », a déclaré White.

White a tourné son attention de Jedrzejczyk vers la championne, disant qu’il est extrêmement haut sur Zhang et la félicitant pour sa technique de frappe avancée, qui, selon lui, est meilleure que beaucoup de combattants masculins sur la liste de l’UFC.

«Avez-vous regardé certaines de ses vidéos de formation? Ils avaient une vidéo de son coup de poing l’autre jour. Et je vous le dis en ce moment, elle jette des coups de poing mieux que 99% des hommes que j’ai jamais connus de toute ma carrière “, a déclaré White.

Nous saurons ce week-end si le temps supplémentaire de Jedrzejczyk à la plage reviendra la hanter pendant que Zhang était dans le gymnase pour faire des rondes supplémentaires. Ce devrait être un combat incroyable samedi soir entre les deux meilleures pailles féminines du monde.

Êtes-vous d’accord avec ce que Dana White a dit à propos de Joanna Jedrzejczyk?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.