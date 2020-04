Dana White dit que Jorge Masvidal contre Ben Askren est son KO préféré de tous les temps

Image via @ufc sur Instagram

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Jorge Masvidal et son genou volant sur Ben Askren à l’UFC 239 était son KO préféré de tous les temps.

Il y a des centaines de KO incroyables qui ont eu lieu à l’intérieur de l’Octogone, mais peut-être aucun n’a été aussi fou que le KO de Masvidal sur Askren l’été dernier à l’UFC 239. Masvidal a pu établir un record UFC avec le KO le plus rapide de tous les temps quand il a frappé l’Askren invaincu avec un genou volant brutal en seulement cinq secondes. Askren était froid tout de suite après le coup, tandis que le KO voyait Masvidal explorer dans la célébrité.

Mercredi, White a demandé à Reddit un AMA sur le subreddit MMA. Un fan a demandé à White quel était son KO préféré de tous les temps, et le boss de l’UFC n’a pas perdu de temps à choisir Masvidal contre Askren comme son favori. Voici ce que White a dit.

Fan: Quel est votre KO préféré de tous les temps?

Dana White: Hmmm. Quand je vous donne cette réponse, tout le monde va penser que c’est parce que je n’aime pas Ben Askren. Et ce n’est tout simplement pas vrai du tout. J’aime bien Ben. Mais c’est difficile de ne pas choisir Masvidal vs Askren

C’est un choix juste de White, considérant que Masvidal a établi le record de l’UFC pour le KO le plus rapide de tous les temps. Sans parler du fait qu’Askren était invaincu avant ce combat. Mais comme il le dit, de nombreux fans vont probablement souligner le fait que White était contre l’idée d’amener Askren à l’UFC pendant de nombreuses années avant d’échanger finalement Demetrious Johnson à ONE Championship. Pourtant, ce fut définitivement un coup de grâce incroyable et qui résistera sûrement à l’épreuve du temps.

Êtes-vous d’accord avec Dana White et pensez-vous que Jorge Masvidal contre Ben Askren est le meilleur KO de tous les temps?