Dana White dit que Justin Gaethje n’est pas le prochain dans la course au titre

Alors que les choses commencent à s’améliorer pour l’UFC en 2020, plusieurs combats ont été effectués au cours du premier trimestre de l’année, notamment un combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et le meilleur concurrent Tony Ferguson. Bien qu’il s’agisse de la cinquième tentative de l’UFC de se battre entre les deux combattants, d’autres prétendants comme Justin Gaethje attendent sur la touche.

Récemment, Gaethje a déclaré au Luke Thomas Show sur Sirius XM qu’il serait prêt à remplacer Ferguson ou Nurmagomedov dans le combat pour le titre de l’UFC 249, si l’un ou l’autre était forcé de se retirer. Alors que les récentes projections de Gaethje confirment qu’il mérite un coup de tête, le président de l’UFC Dana White ne partage pas les mêmes pensées.

Lors d’une interview avec Aaron Bronsteter de TSN, White a été interrogé sur la situation actuelle entourant Gaethje et s’il serait le prochain dans la file pour un combat pour le titre léger et a suggéré qu’il devrait gagner un autre combat pour obtenir une opportunité de titre .

“Non. Écoutez, Gaethje sait ce qui se passe avec Gaethje. On a offert à Gaethje beaucoup de combats que Gaethje a refusés, Gaethje n’était pas disposé à combattre certaines personnes. Oui, je ne sais pas, nous verrons ce qui se passera samedi mais Gaethje sait ce qui se passe. “

Interrogé sur qui il pourrait potentiellement voir Gaethje affronter lors de son prochain combat, White n’a pas pu choisir un certain combattant, mais a également mentionné que les résultats de Conor McGregor vs Donald Cerrone et Nurmagomedov vs Ferguson seront les facteurs décisifs quant à ce qui se passera dans la division.

“Sur le dessus de ma tête en ce moment, je ne sais pas. Khabib et Tony vont se battre, Cowboy et Conor vont se battre ce week-end, puis nous verrons ce qui se passera. “

Jouant actuellement une séquence de trois victoires consécutives avec des victoires sur James Vick, Edson Barboza et Donald Cerrone tous à élimination directe au premier tour, Gaethje a misé sa revendication pour un tir au titre, mais Dana White ne semble pas prêt à lui donner ça. opportunité. Si un tir au titre léger n’est pas le prochain pour Gaethje, il pourrait très bien faire face à Conor McGregor qui a déclaré que Gaethje est “sur la liste” des adversaires potentiels à l’avenir.

Croyez-vous que Justin Gaethje devrait être le prochain dans la ligne pour un combat pour le titre léger?