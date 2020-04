Dana White dit que la Semaine internationale de lutte en juillet est “douteuse”

Le président de l’UFC, Dana White, a informé les combattants de l’état de la promotion pendant la pandémie de coronavirus, affirmant que la Semaine internationale de la lutte est «douteuse».

Le calendrier de l’UFC est actuellement en pause alors que la crise des coronavirus ravage le monde. White et l’UFC ont essayé de mettre la carte UFC 249 à Tachi Palace, mais ESPN et les dirigeants de Disney lui ont dit de se retirer et de reporter l’événement. L’UFC devrait maintenant contenir l’UFC 250 le 9 mai à un endroit qui n’est pas encore divulgué, mais il n’y a rien de sûr que cette carte se produira non plus.

Pendant presque la dernière décennie, l’UFC a organisé sa semaine internationale de lutte le premier week-end de juillet à Las Vegas et sa carte généralement la plus grande et la plus empilée de l’année. Malheureusement, il semble que l’édition 2020 de l’événement ne se déroulera probablement pas comme prévu. S’adressant aux combattants de l’UFC lors d’une conférence téléphonique vendredi, White a admis qu’il n’était pas sûr que le plus grand événement de l’année de l’UFC se poursuive comme prévu.

“La semaine internationale de la lutte à Las Vegas en juillet est douteuse”, a déclaré White aux combattants lors de l’appel (via MMAjunkie.com).

On espérait que l’événement de juillet pourrait encore être récupéré étant donné qu’il est dans quelques mois, mais avec Las Vegas toujours fermé au tourisme, il n’y a aucune certitude que la ville pourra organiser des événements comme celui-ci dans deux mois. Ce n’est évidemment pas ce que White veut faire, mais c’est juste la réalité des choses.

La carte devait être titrée par le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman contre son rival Jorge Masvidal, avec d’autres stars comme Jon Jones et Stipe Miocic qui pourraient également se battre sur la carte de l’International Fight Week. Mais il semble que White pourrait être contraint de renoncer à l’édition de cette année simplement en raison de la réalité de la situation.

Êtes-vous surpris que Dana White reporte la Semaine internationale de lutte?