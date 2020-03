Dana White dit que le coréen Zombie et Brian Ortega se sont disputés dans la foule à l’UFC 248

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les prétendants aux poids plumes, le coréen Zombie et Brian Ortega, se sont battus dans le public à l’UFC 248.

Les deux poids plumes ont été liés à un affrontement dans le passé et le combat semble pouvoir se produire à un moment donné cette année étant donné que les deux hommes ont besoin de combats réservés. Dans une division poids plume de l’UFC qui est empilée, le coréen Zombie et Brian Ortega doivent donner la victoire pour rester dans la course au titre dans une catégorie de poids chargée.

En ce qui concerne le combat contre l’UFC 248, cela est sorti de nulle part. Selon White, les deux ont eu une altercation dans la foule, ce qui pourrait potentiellement mettre en place un futur combat entre The Korean Zombie et Ortega à l’intérieur de l’Octogone.

Dana White dit que Brian Ortega et The Korean Zombie se sont battus dans la foule pendant # UFC248

– Damon Martin (@DamonMartin) 8 mars 2020

Ortega n’a pas combattu depuis décembre 2018, lorsqu’il a perdu contre Max Holloway dans sa tentative de devenir le nouveau champion des poids plumes de l’UFC. Avant la défaite contre Holloway, Ortega était l’un des meilleurs prétendants à 145 livres, et s’il pouvait obtenir une autre grosse victoire ou deux, il pourrait revenir directement dans la course au titre. Une victoire sur le coréen Zombie ne serait que cela.

Le Zombie vient de remporter deux victoires consécutives contre Renato Moicano et Frankie Edgar qui l’ont vu redevenir l’un des meilleurs poids plumes du sport. Depuis son retour dans l’Octogone en 2017 après une mise à pied de quatre ans, The Korean Zombie est passé 3-1 avec trois victoires à élimination directe. Il émerge rapidement comme l’un des meilleurs prétendants aux poids plumes dans ce sport, et s’il peut battre Ortega dans un combat potentiel, il pourrait très bien obtenir un titre à 145 livres.

Espérez-vous les livres de l’UFC The Korean Zombie vs. Brian Ortega ensuite?