Dana White dit que le sport de la boxe est un «gâchis» et en «gros ennuis»

Le président de l’UFC, Dana White, estime que le sport de la boxe est en grande difficulté car l’avenir de la boxe Zuffa reste inconnu.

Ce n’est pas un secret que le premier amour de Dana White a été la boxe, mais heureusement pour les fans d’arts martiaux mixtes du monde entier, il a pu atterrir sur ses pieds à l’UFC, créant ainsi une organisation et un produit fantastiques aux côtés des frères Fertitta, Lorenzo et Frank.

Cependant, lors d’une récente interview avec Kevin Iole de Yahoo Sports, White a admis que l’avenir du sport ne semblait pas bon.

Dana White sur la boxe: je ne sais pas si ça peut être réparé.

Interview complète ici: https://t.co/FySQOsSnPe pic.twitter.com/QcdcUR2lnR

– Jed I. Goodman (@jedigoodman) 24 mars 2020

«C’est difficile pour moi, je déteste parler négativement du sport de la boxe à part le fait que c’est un gâchis – nous savons tous que c’est un gâchis. Il doit être réparé, s’il peut l’être », a déclaré White. «Je vais vous dire Kevin, je vous ai dit que j’aurais une conférence de presse en octobre dernier et annoncerais toutes ces choses. Mais comme je me suis plongé dans cette chose et j’ai commencé à me pencher sur le sport de la boxe, l’économie de la boxe, ce sport est un gâchis. C’est un gâchis et c’est en grande difficulté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela peut être corrigé. “

On s’attendait depuis longtemps à ce que White fasse son chemin dans le monde de la boxe sous la forme d’une nouvelle société: Zuffa Boxing. Il y a eu beaucoup d’incertitude sur ce à quoi ressembleraient les tenants et aboutissants de ZB, principalement en raison du silence de White sur l’effort potentiel.

Certains fans ont interprété cela comme signifiant que White n’aurait pas autant de contrôle sur ses combattants par rapport à la façon dont les choses fonctionnent à l’UFC, mais de toute façon, il est intéressant de voir son point de vue alors que les fans continuent de s’adapter à un monde sans sports de combat.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.