Dana White dit que l’emplacement prévu pour l’UFC 249 à huis clos ne révélera pas l’emplacement

L’UFC 249 a un emplacement, mais où cela reste un secret.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré lundi au journaliste vétéran des sports de combat Kevin Iole que le paiement à la séance du 18 avril aura lieu à sa date initialement prévue, à huis clos. Seuls la ville et le lieu restent un mystère.

“Je le sais, mais je ne suis pas encore prêt à vous le dire”, a déclaré White lors d’un chat en direct sur Instagram lorsqu’on lui a demandé s’il savait où se déroulait l’événement à la carte.

L’UFC 249 est le titre d’un combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, l’un des combats les plus attendus de l’histoire de l’UFC. Le combat a été réservé à quatre reprises et a été annulé en raison de blessures et d’autres incidents de dernière seconde.

La promotion a déjà promu un événement à huis clos lorsque l’UFC Brasilia a eu lieu au vide Ginasio Nilson Nelson, une concession forcée par un ordre du gouverneur d’annuler des événements sportifs en raison de la pandémie de coronavirus.

White a cherché à déplacer les trois prochains événements de l’UFC – initialement prévus pour Londres, Columbus, Ohio et Portland, Oregon, respectivement – dans l’arène APEX de la promotion à Las Vegas. Mais lorsque la Commission sportive d’État du Nevada a suspendu tous les événements jusqu’au 25 mars, le trio de spectacles a été reporté.

Lundi, le NSAC a annoncé l’annulation d’une réunion le 25 mars qui devait présenter des orientations sur la poursuite de la réglementation des événements au milieu de la pandémie, qui a jusqu’à présent infecté plus de 350 000 personnes et tué plus de 15 000 personnes dans le monde. Une demande de commentaires à la commission sur son plan COVID-19 en cours n’a pas été retournée au moment de la rédaction du présent document.

Le camp de Nurmagomedov a suggéré Abu Dhabi comme lieu de l’événement. Pendant ce temps, le champion aurait déménagé en Russie après une formation à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, une ville récemment soumise à une politique de «refuge en place» à l’échelle de l’État pour limiter la propagation du virus.

White a déclaré que le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, n’avait pas été informé de l’endroit où la carte avait lieu.

Un emplacement international présenterait des défis de voyage importants pour la promotion, qui n’a pas été en mesure de déplacer les combattants sur la carte UFC Londres malheureuse à court préavis lorsque le gouvernement britannique est intervenu pour limiter les grands rassemblements et événements sportifs. White a déclaré que la logistique du transport des combattants et du personnel vers l’événement du 18 avril est un travail en cours.

“De toute évidence, chaque fois que nous organisons un événement chaque week-end, il y a toutes sortes de problèmes, sur le plan logistique, et des tonnes de choses différentes se produisent”, a-t-il déclaré. «Nous le découvrons. C’est ce que nous faisons. C’est notre métier. Nous le faisons depuis 20 ans. Nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Ce combat aura lieu à cette date, à la carte, et le monde entier pourra le regarder. »

White a à plusieurs reprises minimisé l’effet du coronavirus sur les plans de la promotion, attaquant les journalistes qui ont soulevé des problèmes de santé publique au sujet de la propagation du virus comme «les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre». Il avait précédemment déclaré que la promotion avait travaillé avec des responsables de la santé publique et des médecins pour garantir la sécurité des participants lors des événements à venir, bien que les détails sur les mesures prises aient été rares au-delà de la prise de température de ceux qui entraient dans l’arène.

Lundi, il a minimisé les préoccupations éthiques liées à la tenue d’un événement où le virus pourrait se propager au-delà des participants. Interrogé sur la nécessité de la promotion de continuer à promouvoir des événements lors d’une urgence de santé publique, il a répondu que la pandémie n’était pas hors de l’ordinaire dans l’histoire de la promotion.

“Tous ceux qui vont être impliqués dans cette affaire vont l’être parce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils doivent l’être ou qu’ils doivent faire quoi que ce soit”, a-t-il dit. “Il n’y aura pas de fans là-bas. Ce sera un événement clos. Et croyez-moi, nous n’avons pas commencé à penser à la sécurité quand le coronavirus est apparu, OK? La santé et la sécurité, ce sont des choses auxquelles les entreprises normales qui se trouvent actuellement ne doivent pas nécessairement penser quotidiennement.

Nous faisons de la santé et de la sécurité bien avant le coronavirus, et nous le ferons bien après la disparition du coronavirus. C’est tout à fait normal (explétif) pour nous. »

White a déclaré qu’il avait rencontré son personnel il y a plus d’une semaine et offert du temps libre à toute personne qui ne se sentait pas à l’aise de travailler dans les bureaux de la promotion. Il a dit que personne ne l’avait accepté, mais beaucoup ont choisi de travailler à domicile une fois les écoles fermées.

White a fait ses remarques après avoir parlé de la fermeture de la bande de Las Vegas, ordonnée par le gouverneur du Nevada Steve Sisolak en réaction à la propagation rapide du virus. Malgré les recommandations des États et du gouvernement fédéral de rester à l’intérieur et d’éviter les grands rassemblements, White a indiqué que le coronavirus ne modifierait pas son mode de vie très longtemps.

“J’ai eu une très bonne course”, a-t-il déclaré. «Si le coronavirus est ce qui va me faire sortir, alors tant pis. Il y a une chose qui est garantie: nous allons tous mourir. Comment, nous ne le savons pas, mais il y a des tonnes de personnes qui meurent de maladies cardiaques, d’accidents de voiture, de grippe. Si cela doit m’attraper, que vais-je faire? »