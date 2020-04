Dana White dit que l’UFC 249 est “probablement la meilleure carte” de tous les temps

Le président de l’UFC, Dana White, estime que la nouvelle carte UFC 249 qui doit avoir lieu le 9 mai à Jacksonville, en Floride, est la meilleure carte que l’UFC ait jamais réservée.

La carte UFC 249 complète a été annoncée cette semaine. La carte est jonchée de grands noms à la fois sur la carte principale et sur les préliminaires, y compris deux combats de titre en haut de la facturation. Sur le papier, c’est une carte très profonde qui devrait être un répit bienvenu pour les fans de combat qui n’ont pas vu de combat UFC en direct depuis près de deux mois. C’est tellement bon sur le papier que White pense même que l’UFC 249 pourrait être la meilleure carte que la promotion ait jamais conçue.

S’adressant à TMZ Sports, White a fait l’éloge de la carte UFC 249 de haut en bas.

“De haut en bas, c’est probablement la meilleure carte que nous ayons jamais eue. L’événement principal est Tony Ferguson contre Justin Gaethje, qui est un combat ridicule. L’événement co-principal est Henry Cejudo contre Dominick Cruz. Ridicule. Francis Ngannou contre Jair Rozenstruik. Ridicule. Jeremy Stephens et Calvin Kattar, Greg Hardy et Yorgan de Castro, Cowboy Cerrone et Anthony Pettis, Aleksei Oleinik contre Fabricio Werdum, Carla Esparza contre «The Karate Hottie» Michelle Waterson, Uriah Hall et Jacare Souza, Vicente Luque contre Niko Price , Bryce Mitchell et Charles Rosa, Ryan Spann et Sam Alvey. Carte stupide. Trois heures et demie de combats sur ESPN. Les préliminaires sont de trois heures et demie sur ESPN. Ensuite, nous passons au pay-per-view (sur ESPN +) », a déclaré White.

La carte est certainement l’une des plus profondes jamais réunies par l’UFC, avec plusieurs anciens champions de l’UFC à Werdum et Pettis parmi les préliminaires. Le fait que la carte ait été bricolée à bref délai est également assez impressionnant. White pense que c’est peut-être la meilleure carte que l’UFC ait jamais réservée, et j’espère qu’elle pourra se dérouler le 9 mai comme prévu.

Êtes-vous d’accord avec Dana White sur le fait que la nouvelle carte UFC 249 est la meilleure carte de tous les temps?