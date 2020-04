Dana White dit que l’UFC ne licenciera pas d’employés pendant la pandémie de coronavirus

Dans une interview avec Barstool Sports (via MMA Weekly), le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que son entreprise ne licencierait pas ses employés pendant la pandémie de coronavirus, comme d’autres entreprises l’ont fait. L’UFC a dû reporter trois événements jusqu’à présent, mais White a insisté pour que l’UFC 249 se produise le 18 avril.

Il a déclaré: «Un gars a écrit aujourd’hui que l’UFC va licencier des gens. Et il s’en réjouit. Tout d’abord, c’est un faux mensonge. Ce n’est même pas vrai. Il a vu une déclaration selon laquelle Endeavour licenciait des gens, puis il a dit quelque chose comme, hé, Dana, tu as des patrons maintenant. Non, je ne suis pas mère… euh. Tu n’as aucune idée de ma situation. Je me fiche de combien de temps cela dure. Combien de temps cela dure. Je ne licencie personne. Ça ne se passe pas. Il y a beaucoup de choses que je vais faire pour m’assurer que cela ne se produise pas. Et je prends ces décisions. Donc ça n’arrivera pas… point! »