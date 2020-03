Dana White dit que l’UFC se prépare à des complications de coronavirus: «C’est un problème grave»

Le président de l’UFC, Dana White, estime que la nouvelle épidémie de coronavirus qui balaie actuellement le globe est “un problème grave” et assure que la promotion a travaillé avec diligence pour déterminer la meilleure façon de faire des affaires sous la pression de cette crise sanitaire.

“Tout le monde se bat avec le coronavirus”, a déclaré White lors d’une mêlée médiatique avant l’UFC 248. “Cette chose a commencé comme un problème chinois et s’est transformée en un problème mondial. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe pendant le reste de cette année. Ce n’est pas vraiment un problème chinois, c’est un problème mondial.

«Nous devrions tous [have plans]», A ajouté M. White lorsqu’il a été interrogé sur les mesures prises par l’UFC face à ce problème. “Ceci est un sérieux problème. Nous travaillons déjà. Nous examinons comment cela affectera notre entreprise cette année, et comment nous nous battrons contre cette chose à l’avenir. Nous y travaillons déjà. Nous y travaillons [since] il y a un mois et demi. »

Bien que le coronavirus n’ait eu jusqu’à présent aucun effet direct sur les activités de l’UFC, il a certainement affecté la vie de la championne des pailles de l’UFC, Weili Zhang. Zhang, qui se bat hors de Pékin, devrait défendre son titre contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248 ce week-end. L’épidémie de coronavirus dans sa Chine natale l’a forcée à déplacer son camp d’entraînement en Thaïlande, puis à nouveau à Abu Dhabi, avant qu’elle ne se rende finalement à Vegas pour l’événement.

ONE Championship, l’un des principaux concurrents de White et de l’UFC, a également dû s’adapter à la menace du coronavirus. La promotion a été forcée de convertir sa récente carte ONE: King of the Jungle à Singapour en un événement diffusé uniquement au milieu des inquiétudes entourant une épidémie dans la région.

D’autres ligues sportives se sont également préparées à d’éventuelles secousses liées au Coronavirus, tandis que le Arnold Sports Festival a récemment annulé une convention en raison de préoccupations entourant le virus.

Que pensez-vous de ces commentaires de Dana White?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.