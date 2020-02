Dana White dit que McGregor affrontera «probablement» le vainqueur de Khabib contre Ferguson – «Je ne peux pas attendre son prochain combat»

Conor McGregor est entré en 2020 avec une multitude d’adversaires dans son assiette, mais maintenant l’ancien champion des deux divisions de l’UFC voit ses options diminuer.

McGregor, qui prévoit de se battre trois fois cette année civile, est revenu d’une mise à pied de 15 mois pour vaincre Donald Cerrone via TKO de 40 secondes plus tôt ce mois-ci à l’UFC 246. Il s’agissait de la première victoire en octogone de «Notorious» depuis la sortie d’Eddie Alvarez en 2016. La victoire a également aidé McGregor à reprendre tout l’élan qu’il avait perdu après avoir perdu contre le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, à l’UFC 229.

Après sa victoire à l’UFC 246, McGregor a refusé d’appeler l’un de ses adversaires potentiels, adoptant une approche plus calculée qui a depuis été qualifiée de «brillante». Mais avec le concurrent poids welter Jorge Masvidal devrait maintenant combattre Kamaru Usman pour le titre poids welter UFC en juillet. , La liste des opposants potentiels de McGregor commence à se réduire.

Lors d’une récente apparition au Jim Rome Show, le président de l’UFC Dana White a encore réduit cette liste, déclarant que McGregor devrait se concentrer sur le vainqueur de Khabib contre Tony Ferguson prévu pour l’UFC 249 en avril.

“Probablement le vainqueur de Khabib [Nurmagomedov] et Tony [Ferguson]”, A répondu White lorsqu’on lui a posé des questions sur le prochain combat de McGregor.

Cela ne devrait pas être un choc complet pour combattre les fans, étant donné que McGregor fait du lobbying pour un match revanche avec Khabib depuis leur première réunion, mais il est intéressant de noter que White ferme essentiellement la porte à d’autres affrontements potentiels pour McGregor comme Justin Gaethje, Dustin Poirier, et Nate Diaz. N’importe lequel de ces gars ferait un bon combat avec McGregor, mais White a de plus gros plans en préparation, car un match revanche avec Khabib serait énorme pour la société.

Quoi qu’il en soit, White est heureux d’être de retour dans l’entreprise Conor McGregor et de fonctionner à pleine capacité au début de la nouvelle année.

“Il avait l’air incroyable dans ce combat”, a déclaré White à propos de la performance de McGregor sur l’UFC 246. «Et pour les gens qui disent que Cowboy est abattu, Cowboy est celui-ci: Cowboy est l’un des meilleurs et l’un des plus méchants à l’avoir jamais fait et il s’est présenté pour gagner cette nuit-là et Conor McGregor l’a traversé comme un train de marchandises.

«McGregor est plus beau qu’il ne l’a jamais été. Sa tête est au bon endroit. Mentalement, physiquement et émotionnellement, il est prêt à rouler et je ne peux pas attendre son prochain combat. “

Que dites-vous, Maniacs? McGregor devrait-il obtenir le vainqueur de Khabib contre Ferguson? Sinon, alors qui devrait combattre «Notorious»?

Écoutons ça!