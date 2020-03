Dana White dit que Paulo Costa a tenté d’utiliser un faux médecin pour obtenir l’autorisation de l’UFC

Crédit d’image: Instagram de Paulo Costa (@borrachinhamma)

Le président de l’UFC, Dana White, a affirmé que Paulo Costa avait tenté d’utiliser un faux médecin afin de recevoir une autorisation médicale de l’UFC.

Costa, qui détient un record invaincu de 13-0 en arts martiaux mixtes professionnels, a une fiche de 5-0 depuis qu’il a rejoint le championnat de combat ultime avec sa dernière victoire sur la tête d’affiche de l’UFC 248, Yoel Romero.

Selon Dana White, Costa aurait été l’homme à défier Israël Adesanya pour le championnat UFC des poids moyens ce week-end si ce n’était pas à cause de ses problèmes de blessures.

Lors d’une récente mêlée médiatique dans la perspective du grand événement de samedi soir à Las Vegas, White avait ce qui suit à propos de Paulo Costa.

“Je le respecte”, a déclaré White (via MMA Mania). «Je respecte le fait qu’il veuille se battre. “Je suis prêt, je suis prêt”, non vous ne l’êtes pas. Tu n’es pas médecin. Et puis il a eu un gars qui est son copain ou quelque chose pour dire qu’il va bien. Non, ce n’est pas comme ça que ça marche. Je ne veux pas le pousser et le faire se blesser à nouveau. Prenez votre temps, vous obtenez le combat, ce combat va se produire, ne vous inquiétez pas. “

“Il est proche, mais prenons notre temps”, a poursuivi White, encourageant Costa à ralentir. «Plus il y a de temps, mieux c’est avec cette blessure. Puis il commence à lancer des vidéos de lui-même en train de frapper les mitaines et de faire toutes sortes de conneries qu’il ne devrait probablement pas faire en ce moment. Mais c’est aussi un athlète bizarre, alors qui sait. Je ne veux tout simplement pas que le gars se blesse à nouveau. “

Paulo Costa se remet d’une blessure au biceps, et bien que White ait à peu près garanti qu’il recevra un tir au titre contre celui qui remportera le combat ce week-end à la T-Mobile Arena, il est assez clair de voir que Costa s’impatiente et veut mettre la main sur “The Last Stylebender” – en particulier après leur interaction post-combat à l’UFC 243.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.