Dana White dit que Tom Brady a été invité à assister à l’UFC 246

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, avait été invité à assister à l’événement UFC 246 de ce week-end.

White est un grand fan des Patriots, pour qui Brady joue depuis la saison 2000 de la NFL. Au cours des 20 dernières années avec les Pats, Brady est apparu dans neuf Super Bowls, remportant un record de la NFL, six d’entre eux, le plus pour tous les joueurs de l’histoire du football. White assiste régulièrement aux matchs des Patriots et est proche du propriétaire de l’équipe, Robert Kraft.

L’UFC 246 aura lieu ce samedi 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement principal voit la superstar Conor McGregor retourner dans l’Octogone après une mise à pied de 14 mois pour affronter Donald Cerrone.

Selon White dans une nouvelle interview avec TMZ Sports, Brady pourrait être l’invité d’honneur s’il acceptait White de son offre de participer.

«Tom pourrait venir au combat ce week-end. Ouais, il pourrait venir au combat contre McGregor ce week-end. Je vais faire des allers-retours avec lui en ce moment pour planifier des choses », a déclaré White.

Brady devrait devenir agent libre après le Super Bowl de cette année, où il sera libre de présenter les offres des autres équipes. Les Patriots devraient faire un effort pour le ramener pour une autre course du Super Bowl, mais d’autres équipes telles que les Chargers de Los Angeles devraient également essayer de signer la légende.

On a demandé à White ce qu’il pensait que Brady ferait ensuite, et c’était sa réponse.

«Mon opinion personnelle, ça va dépendre du fait que les Patriots ont mis de l’argent pour lui ou non, mais je pense qu’il y a évidemment beaucoup d’occasions pour lui de sortir, de s’amuser, d’avoir un peu plus de contrôle, de faire beaucoup d’argent. Je pense que Brady va avant tout prendre la décision qui fonctionne le mieux pour sa famille, sa femme et ses enfants, quelle est la meilleure décision pour eux en tant que famille, puis pour le football », a déclaré White.

“Je suis un fan de Brady pour la vie.”

Que pensez-vous de Dana White invitant Tom Brady à assister à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.