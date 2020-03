Dana White dit qu’elle prévoit de faire de l’UFC 249 la meilleure carte de l’histoire du sport

Il est probable que UFC Offrez votre plus grand PPV sans qu’aucun spectateur ne le voit en direct.

Avec les nouvelles de l’ajout très possible de Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik à la undercard UFC 249, Dana White Il a confirmé à ESPN hier après-midi que le plan est en effet d’organiser l’un des meilleurs sous-cartes de l’histoire du MMA autour du grand combat qui fera la une de l’événement entre le monarque de 155 livres, Khabib Nurmagomedovet le challenger, Tony Ferguson.

«Nous essayons de construire la meilleure carte qui ait jamais été faite dans l’histoire du sport. Francis (Ngannou) est celui que nous envisageons d’ajouter également. »

Le PPV se tiendra à huis clos en raison de la propagation du coronavirus, et bien que la carte entière, de la carte principale aux préliminaires qui seront délivrés par le UFC Fight Pass, il est déjà couvert, il y a très probablement des modifications, telles que l’ajout de Ngannou par rapport à Rozenstruik, en raison de problèmes liés à la logistique.

Pour l’instant, c’est à cela que ressemble l’UFC 249.

Khabib Nurmagomedov (C) contre. Tony FergusonRose Namanjunas contre Jessica AndradeMagomed Ankalev contre Ion CutelabaIslam Makhachev contre Alexander HernandezJeremy Stephens contre Calvin Kattar

Préliminaire

Ronaldo Souza contre Uriah HallLyman Good contre Belal MuhammadKhama Worthy contre Ottman AzaitarBen Rothwell contre Gian Vilante

Préliminaires (UFC Fight Pass)

Sijara Eubanks contre Sarah MoraesKarl Roberson contre Makhmud MuradovHunter Azure contre Umar Nurmagomedov

L’événement aura lieu le 18 avril.