Dana White dit qu’il a peur de ce qui se passera s’il essaie de réserver à nouveau Khabib contre Ferguson

– Le président de l’UFC, Dana White, a participé à une session Reddit AMA cette semaine, où il a répondu à un certain nombre de questions des fans. Au cours de la session de l’AMA, il a exprimé des doutes sur un éventuel combat pour le titre Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov cette année. Le combat était auparavant programmé pour faire la une de l’UFC 249 ce mois-ci. Cependant, les reports et les restrictions de voyage dus à la pandémie de coronavirus l’ont retardé pour la énième fois. Voici quelques faits saillants.

Dana White sur sa confiance de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson en 2020: “J’ai peur de ce qui se passera ensuite si nous essayons de faire en sorte que cela se reproduise.”

Blanc si l’UFC a déjà envisagé un abonnement premium: «Tout d’abord, ESPN a les droits de diffusion pour encore 6 ans. L’UFC Fight Pass est vraiment génial et ne fait que s’améliorer. Vous devriez certainement vérifier cela et un bon endroit pour sortir et regarder les combats est d’aller dans des bars, nous sommes dans des bars partout dans le monde. En fait, je ne suis jamais allé voir un combat dans un bar… Je veux aller voir un combat de niveau Conor McGregor dans un bar. »

Si Fight Island deviendrait une chose régulière après la pandémie: «Ça va être intéressant de voir comment cette chose se déroulera au cours de la prochaine année. C’est exactement pourquoi l’investissement dans Fight Island est si logique pour moi. qui sait comment le sport va changer après cette pandémie… ça va être une année intéressante. Fight Island va être là pendant un certain temps. »

Blanc sur la suppression de “Face the Pain” des émissions de l’UFC: “Ce n’était pas de la télévision, nous essayons de changer les choses. Parfois, nous allons ouvrir le spectacle que je poste pour vous les gars juste avant le co-événement principal … et parfois c’est au début du spectacle. On se contente parfois de voir ce qu’on aime ou ça dépend de mon humeur ce jour-là. »