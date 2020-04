Dana White dit qu’il construit la plus grande carte possible pour l’UFC 249

Dana White ne commencera pas lentement une fois l’UFC de retour le 9 mai. White a parlé avec Kevin Harvick sur SiriusXM NASCAR Radio (par MMA Weekly) et a parlé de ses plans pour l’émission, qui sera UFC 249.

“J’ai un rendez-vous maintenant pour le 9 mai”, a déclaré White. “Écoutez, je ne m’arrête pas. Et la réalité est, cela peut-il être fait? Oui, c’est possible, c’est juste – c’est très cher. C’est très cher, et vous savez, je suis prêt à dépenser de l’argent pour le faire. “

La date a été révélée hier par White comme la nouvelle date cible de l’émission, qui avait été précédemment fixée pour ce week-end, mais a été reportée en raison de la pression d’ESPN pour annuler la carte face à la pandémie de COVID-19. Lorsqu’on lui a demandé quelle taille de carte il regardait, White n’a pas tourné autour du pot.

“Ouais bien, maintenant je suis de retour un combat de plus, tu vois ce que je veux dire?”, At-il dit. «Le 9 mai, je vais construire la plus grande et la meilleure carte qui puisse être construite.»

La gamme actuellement ciblée, qui est susceptible de changer, comprend un combat de titre intérimaire léger entre Tony Ferguson et Justin Gaethje avec Henry Cejudo contre Dominick Cruz pour le titre de poids coq de Cejudo et un combat de titre de poids plume féminin opposant Amanda Nunes à Felicia Spencer. Les détails sur l’emplacement doivent encore être révélés.