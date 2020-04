Dana White douteux de voir Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson en 2020

Vous savez que c’est un mauvais signe lorsque le président de l’UFC, Dana White, qualifie Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson de «combat qui s’est échappé».

Pour ceux qui espéraient que le combat très attendu et fréquemment annulé avait été retouché cette année, le cadre de l’UFC n’a pas offert beaucoup d’encouragement lors d’une séance de questions-réponses sur Reddit mercredi après-midi.

Interrogé sur la confiance qu’il a en voyant le combat en 2020, White a écrit: «Pas très. J’ai peur de ce qui se passera si nous essayons de refaire ce combat. “

Les fans et les observateurs du MMA ont gémi collectivement à nouveau plus tôt ce mois-ci lorsque la pandémie de coronavirus a conduit à la cinquième annulation de la confrontation, l’événement principal de l’UFC 249 le 18 avril. l’UFC lui a dit que c’était le lieu de l’événement à Abu Dhabi. Incapable de quitter son pays, le champion des poids légers de l’UFC a choisi de respecter les directives de séjour à domicile émises pour prévenir la propagation du virus. Ferguson a été reloué contre Justin Gaethje au nouvel emplacement de l’UFC 249 sur les terres tribales de Lemoore, en Californie, avant que la pression politique n’entraîne le report de l’événement.

Maintenant reprogrammé pour le 9 mai à Jacksonville, en Floride, l’UFC 249 devrait accueillir Ferguson contre Gaethje dans un combat pour le titre intérimaire léger. Nurmagomedov, qui observe actuellement la fête du Ramadan, devrait reprendre ses activités en août ou septembre.

Nurmagomedov a salué l’idée de rencontrer le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 249, et White a précédemment déclaré que le vainqueur se battrait pour la ceinture incontestée. Mais lors de la conversation d’aujourd’hui, White a exprimé plus d’enthousiasme en voyant un match revanche entre Nurmagomedov et Conor McGregor, qui se sont rencontrés à l’UFC 229 dans le paiement à la séance le plus lucratif de l’histoire de la promotion. Nurmagomedov a gagné par une soumission au quatrième tour et a rejeté à plusieurs reprises un match revanche.

Interrogé sur une nouvelle revanche, White a lancé Nurmagomedov contre McGregor 2.

«Je dois dire Conor [vs.] Khabib », écrit-il. “Conor veut ce match revanche si mauvais et j’aimerais le voir.”