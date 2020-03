Dana White enterre les médias du MMA pour s’inquiéter d’une pandémie: ce sont les “ personnes les plus faibles et les plus faibles du monde ”

Dana White a travaillé dur pour faire fonctionner l’UFC pendant la pandémie de coronavirus. Bien qu’il ait finalement dû «reporter indéfiniment» trois émissions de l’UFC, il a retardé le processus jusqu’à la dernière minute possible, et il a été catégorique: les émissions futures baisseront comme prévu.

La réticence de White à se plier à la pandémie de coronavirus a suscité des critiques compréhensibles de la part des fans et des médias. Il n’a pas accepté avec bonté cette critique.

Le patron de l’UFC est récemment apparu lors d’une session en direct sur Instagram avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, et a enterré les médias pour avoir exprimé ses préoccupations sur la façon dont il dirigeait la promotion pendant cette crise mondiale.

“Voici la réalité: nous serons opérationnels avant tout autre sport”, a déclaré White (via MMA Junkie). “Notre sport est différent. Nous avons notre propre arène à côté (l’UFC Apex). Nous allons donc accomplir chaque combat pour chaque combattant cette année, et nous allons faire ce qu’il faut. »

“Pensez à ceci: allez en ligne et regardez certaines de ces personnes – et ce n’est pas un coup, c’est juste un fait: les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre couvrent le sport le plus grand et le plus mauvais du monde”, a déclaré White. «Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire?

«J’ai plus de 350 employés qui travaillent pour moi. Des entreprises de plusieurs milliards de dollars licencient actuellement tous leurs employés. Nous n’avons pas mis à pied une personne à l’UFC. Et chaque combattant qui se bat pour moi se battra trois fois cette année. Notre horaire continuera. Tout le monde va être payé, et nous allons le comprendre, et nous serons le premier sport à revenir. Et, euh, f * ck que sh * t. Tout continuera. “

White a également évoqué les préoccupations concernant les tests COVID-19 pour les combattants UFC. Il n’a pas fourni beaucoup d’informations, au lieu de cela se transformant en une autre fusion anti-média.

“Écoutez, les médias peuvent parler autant de merde qu’ils le souhaitent”, a déclaré White. «Ils ne nourrissent pas les familles. Ils ne s’occupent pas de f * cking les gens. Ils n’ont pas de gens qui comptent sur eux. Ils n’ont pas de personnes à soutenir. Nous faisons la bonne chose en ce qui concerne les tests médicaux et tout. C’est tout ce que nous faisons. Ce n’est rien de nouveau. Nous le faisions bien avant le coronavirus. Nous prenions soin des gens et veillons à ce que tout le monde soit en bonne santé et que chaque combattant qui est avec moi sur la route reçoive de bien meilleurs soins médicaux qu’à la maison – s’ils sont avec moi. Tu sais ce que je veux dire?

«J’ai dit à toute notre liste: si vous ou vos proches avez un type de situation ou quelque chose de mal, appelez-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous preniez soin de vous.

Il suffit de dire que Dana White n’aime pas les critiques qu’il a reçues.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.