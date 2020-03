Dana White envoie un message à ceux qui doutent de la réalisation de l’UFC 249

Dana White

Avec la pandémie mondiale de coronavirus et les sports de combat en suspens, de nombreux fans du MMA attendre à voir Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson 18 avril.

UFC a dû reporter ses trois événements et UFC 249 n’aura pas lieu à Brooklyn, New York comme prévu. L’endroit où elle pourrait être réalisée est inconnu pour le moment. Mais, le président de UFC Dana White Il a envoyé un message à tous les fans et pressé ce doute sur l’événement.

Le président de l’UFC, Dana White, a évalué le risque par rapport à la récompense de la poursuite des événements, les mesures de dépistage du coronavirus le week-end dernier et s’il y aurait un événement ce week-end si les rassemblements publics étaient toujours limités à 50.

“Si vous êtes un fanatique, si vous êtes un membre de la presse, vous cesseriez de douter, j’imagine”, il a dit Blanc à TSN. “Mais peut-être pas. On verra”.

«Si vous m’avez posé des questions il y a 10 jours, vous pourriez répondre à toutes les questions que vous m’avez posées. Je ne sais pas grand chose pour le moment. Pensez-y: Las Vegas a fermé les casinos. Je n’ai jamais pensé voir ça dans ma vie. Khabib et Tony vont arriver. Nous allons y arriver. Il ne s’agira que de la rapidité avec laquelle il revient à la normalité ».

“J’ai mon propre sable”dit Blanc. “J’ai ma propre production. J’ai tout. J’ai tout ce dont j’ai besoin pour les événements. Il n’y a donc pas grand-chose qui ne puisse être accompli. »

Blanc Je plaisante l’après-midi de Mercredi sur la tenue de l’événement sur la Lune. Il a dit qu’il ferait tout son possible pour que le combat ait lieu à cette date. Mais, personne ne sait quand le coronavirus disparaîtra, il est donc difficile d’avoir l’exactitude de l’événement.

Père de Khabib, a suggéré de Dubaet comme lieu possible pour organiser l’événement. Mais, avec une interdiction de vols, l’événement peut ne pas avoir lieu à la date indiquée.