Dana White et l’UFC sont disposés à signer de nouveaux combattants pour prendre part à des combats à bref délai sur l’ancienne carte de l’UFC à Londres

Le président de l’UFC Dana White et les entremetteurs de la promotion sont prêts à signer de nouveaux combattants pour prendre des combats à court préavis pour l’ancienne carte UFC de Londres.

Alors que la majorité du monde sportif est en train de se soutirer et de ne pas organiser ses événements dans un avenir prévisible, l’UFC continue de maintenir le statu quo. Bien qu’aucun fan n’était présent, l’Octogone était toujours là pour l’UFC Brasilia. White est catégorique: les cartes à venir qui ont été définies pour l’Ohio et Portland trouveront également de nouveaux foyers, tout comme la carte qui devait être l’UFC 249 à Brooklyn.

Le week-end prochain, l’UFC devrait organiser son prochain événement à Londres avec l’événement principal mettant en vedette les prétendants poids mi-moyens Leon Edwards et Tyron Woodley. Cependant, en raison d’une interdiction de voyager, la carte est désormais déplacée vers un autre lieu, par Blanc. L’interdiction de voyager signifie également que de nombreux combattants européens de la promotion qui devaient participer sur la carte ne pourront plus le faire.

Dans un nouvel e-mail envoyé aux responsables des combattants de l’UFC, la promotion a déclaré qu’elle cherchait maintenant à voir si quelqu’un sur la liste serait disposé à se porter volontaire et à affronter des combattants à court préavis. De plus, White et les entremetteurs de l’UFC ont déclaré dans l’e-mail qu’ils étaient prêts à signer de nouveaux combattants sur la liste pour remplir ces créneaux. Jetez un œil à l’e-mail ci-dessous (via Ariel Helwani).

Il s’agit d’un e-mail qu’ils envoient aux gestionnaires et aux représentants à propos de cette nouvelle carte la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, ils sont même ouverts à la signature de combattants qui ne sont pas actuellement sur la liste pour le remplir également. pic.twitter.com/qYcYCDvdyo

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 15 mars 2020

Il est quelque peu choquant que l’UFC continue de tenir ses événements tandis que le reste du monde monte à ses portes. Cependant, pour White, le spectacle doit continuer, et pour les combattants qui ont cherché à mettre le pied dans la porte, cela pourrait être l’occasion de toute une vie d’obtenir enfin leur place sur la liste de l’UFC.

Qui aimeriez-vous voir Dana White et les entremetteurs de l’UFC signer pour des combats à court terme?