Dana White et McGregor souhaitent Khabib vs Ferguson

Conor McGregor a déclaré qu’il était disposé à remplacer Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson au cas où l’un des deux ne pourrait pas se battre le 18 avril pour les Championnats du Monde UFC Lightweight. Ce n’est pas une surprise pour quiconque y pense, compte tenu des nombreuses fois où un combat entre les deux a été annulé.

Khabib vs Ferguson et McGregor

Maintenant Dana White Parlez de ce que pensent les Irlandais. Le président a fait ces déclarations à TMZ Sports:

“Conor pense que le combat Khabib vs Ferguson ne se tiendra pas. Nous avons essayé de faire ce combat plusieurs fois. Conor voulait se battre à 170 livres au cas où il devrait perdre plus tard à 155 livres si ce combat ne se produit pas. Nous verrons comment tout se développe. Conor réfléchit beaucoup à ce match revanche avec Khabib“.

Il est vrai que plusieurs fois une confrontation Khabib vs Ferguson a été annulée, c’est pourquoi il est supposé que la société évaluera certaines options au cas où cela se reproduirait. Mais mieux que “The Notorious” pense plus à Donald Cerrone et son combat du 18 janvier. Que se passerait-il si je perdais?

Nous comprenons que s’il réussit, il sera positionné comme nouveau challenger au titre des 155 livres. Nous ne disons pas que c’est le plus juste, mais c’est le plus probable. La même chose se produira si le “Cowboy” gagne. Mais nous verrons ce qui se passera samedi.