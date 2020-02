Beaucoup critiquent Diego Sánchez pour avoir refusé de continuer à se battre contre Michel Pereira après avoir connecté un genou illégal, provoquant sa disqualification. Le combattant vétéran n’a pas hésité à expliquer sa décision afin que tout le monde sache pourquoi il l’a fait. Mais les critiques n’ont pas cessé.

Dana White et Michael Bisping défendent Diego Sánchez

En même temps, beaucoup le défendent. Parmi eux, Dana White. Sanchez a lui-même partagé sa défense sur Instagram:

«Ignorez toute cette folie. Vous avez pris la bonne décision Samedi soir. “

Et il a fait de même avec Michael Bisping.

“Si vous avez regardé l’émission après le combat, j’aurais vu ça Je suis totalement d’accord avec la décision que vous avez prise de ne pas continuer à vous battre. Quiconque doute du cœur d’un homme avec autant de combats à l’UFC que vous et avec 15 ans de combat contre les meilleurs du monde est fou.

“Le combat ne s’est pas poursuivi pour les actions de Michel, pas pour les vôtres.. Votre santé est le facteur le plus important, continuer à plaire à certains fans n’aurait pas été la bonne chose à faire. Je n’ai que du respect pour toi. Et en ce qui concerne le commentaire sur la danse, je passais juste un bon moment. Félicitations pour votre carrière et j’espère vous voir bientôt concourir. »

Lecteurs, Êtes-vous d’accord avec Dana White et Michael Bisping?