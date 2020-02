Dana White et Michael Bisping soutiennent Diego Sanchez au milieu des critiques de l’UFC Rio Rancho

Crédit d’image: UFC.com

Diego Sanchez a été critiqué par de nombreux membres de la communauté MMA après avoir accepté une victoire par disqualification contre Michel Pereira dans le co-événement principal. Le président de l’UFC Dana White et l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping ne font pas partie de ces critiques.

Sanchez a affronté Pereira dans l’événement principal de l’UFC Rio Rancho samedi dernier. Après avoir perdu les deux premiers tours, il a été foudroyé par un genou illégal au troisième. Lorsqu’il n’a pas pu continuer, il a remporté une victoire par disqualification.

S’exprimant sur Instagram, Sanchez a montré des messages de soutien qu’il a reçus de White et de Bisping, qui ont tous deux déclaré qu’ils pensaient qu’il avait fait le bon choix.

“Si vous avez vu l’émission d’après-combat, vous auriez pu voir que je suis totalement d’accord et d’accord avec votre décision de ne pas continuer”, a écrit Bisping dans un précédent article de Sanchez. «Quiconque doute du cœur d’un homme avec autant de combats ufc que vous et 15 ans de combat contre les meilleurs du monde est fou.

“Le combat n’a pas continué à cause des actions de Michels, pas des vôtres”, a poursuivi Bisping, sympathisant avec Sanchez. “Votre santé est le facteur le plus important, continuer juste pour plaire à certains fans de tête de phalange n’aurait pas été la bonne décision. Rien que du respect pour toi mon homme. Et en ce qui concerne le commentaire sur la danse, j’ai juste un homme qui rit et je suis idiot comme toujours. Ses danses et ses pièces de théâtre m’ont fait rire, pas lui. Félicitations pour votre carrière et j’ai hâte de vous revoir bientôt. »

“LOL ne laisse pas cette merde te rendre fou”, a écrit White à Sanchez dans un message direct sur Instagram. “U a fait la bonne chose samedi soir.”

Un rapide coup d’œil au profil de Sanchez montre à quel point il prend personnellement les critiques qu’il a abandonnées dans son combat contre Pereira. Son profil est jonché d’explications sur sa décision et de messages de soutien de la part des fans, des autres combattants et des Blancs.

Que pensez-vous de la fin du combat de l’UFC Rio Rancho entre Diego Sanchez et Michel Pereira?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.