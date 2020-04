Dana White explique le concours “All In Challenge” pour les fans de l’UFC, où vous pouvez gagner un grand prix juste pour avoir suggéré un match

UFC a conclu une alliance avec All In Challenge d’amasser des fonds pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et offre aux fans l’opportunité d’une vie, avec la chance d’aider à combattre.

De quoi s’agit-il exactement?

“Il y a un processus pour le combat”Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré dans une interview à TMZ. “Ce qui se passe, c’est que nous sommes quatre: Sean Shelby, Mick Maynard, Hunter Campbell et moi, donc je n’entre pas et je dis:” Nous faisons ça. ” C’est un processus. On se dispute, on se bat. C’est un processus long et prolongé qui continue. Le (gagnant) fera partie des disputes, des combats et des discussions. »

Mais ce n’est pas la seule partie du prix

“Pour un fan de gagner ce package, c’est littéralement le plus gros package que nous ayons jamais réalisé.”dit Blanc. «Ils vont s’asseoir lors d’une réunion de matchmaking, et je vais vraiment les laisser participer. Ils seront sur la scène de la pesée, dîneront avec Halle Berry, s’asseoiront avec elle dans la bagarre et sortiront. Elle est l’une des personnes les plus douces et les plus cool du monde, et une grande fan de MMA. »

Tout en défi est une collecte de fonds numérique lancée par le fondateur de Fanatiques et le PDG et actionnaire de la Michael Rubin des 76ers de Philadelphie. L’objectif est de collecter des fonds pour aider ceux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus.

Un don de 10 dollars thé offre 10 entrées dans le concours, tandis qu’avec 100 dollars Ils vous donnent 200 billets.

Vous pouvez participer via ce lien.