Dana White explique pourquoi Dominick Cruz mérite le titre UFC 249: “Il est toujours l’un des meilleurs”

Ce n’est peut-être pas l’un des moyens les plus idéaux pour verrouiller un autre titre de champion d’Ultimate Fighting Championship (UFC), mais le vétéran Dominick Cruz remplacera Jose Aldo le mois prochain à l’UFC 249 pour défier Henry Cejudo pour la couronne incontestée des poids coq.

Cruz, 35 ans, semble revenir d’une interruption de trois ans au moment le plus opportun. Comme de nombreux combattants ne sont pas en mesure de rivaliser au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours, Cruz a pu intervenir et verrouiller un autre combat pour le titre de l’UFC bien qu’il n’ait pas remporté de combat depuis 2016.

La décision de l’UFC de choisir Cruz plutôt que d’autres compétiteurs dignes des poids coq comme Petr Yan, Aljamain Sterling et Cory Sandhagen n’était pas un choix populaire dans l’ensemble, mais cela a du sens sur le papier. Cruz reste l’un des combattants poids coq les plus populaires au monde aujourd’hui et un gars qui mérite une autre chance de remporter un championnat.

“Il est toujours l’un des meilleurs au monde”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White, lors d’une interview Instagram Live avec Brett Okamoto d’ESPN. «Il est l’un des meilleurs au monde. C’est un gars qui a été incroyablement aux prises avec des blessures tout au long de sa carrière. Mais, il est toujours considéré comme l’un des meilleurs au monde. »

Cruz, qui a combattu pour la dernière fois à l’UFC 207 lorsqu’il a perdu son titre en poids coq contre le concurrent invaincu Cody Garbrandt, n’a pas été en mesure de faire revenir son octogone au cours des trois dernières années en raison de blessures continues. Il semble que ce soit l’histoire de la carrière de Cruz, mais finalement la raison pour laquelle la communauté de combat tient toujours “Dominator” à un niveau aussi élevé.

Malgré ses blessures à l’extérieur de la cage, Cruz a été presque imbattable à l’intérieur. Avant sa défaite contre «No Love» il y a plus de trois ans, Cruz a pu compiler un dossier de 12-1 en compétition UFC et WEC, y compris un clip 4-0 dans les combats pour le titre UFC. N’ayant perdu que Garbrandt et Urijah Faber tout au long de sa carrière de 24 combats, il est difficile de rejeter Cruz comme le meilleur combattant poids coq de tous les temps.

À la fin de la journée, Cruz est exactement le type de combattant que Cejudo devrait viser à éliminer, quel que soit le ridicule qu’il reçoit de ses pairs de l’UFC.

“Pour un gars comme Henry Cejudo, qui est littéralement prêt à combattre n’importe qui et veut se battre au mieux – vous voulez Jose Aldo, les Dominick Cruz et ce genre de gars dans votre CV”, a déclaré White.

Pour plus d’informations sur les cartes de combat UFC 249, cliquez sur ici.