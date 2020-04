Dana White explique pourquoi elle garde secret l’endroit sur l’île où elle organisera des événements

Le président de UFC Dana White a refusé de révéler l’emplacement de l’UFC 249 et des événements suivants, ceci, car il y aura des gens qui essaieront d’arrêter l’événement.

“Il y a beaucoup de gens macabres là-bas, et quand ils découvrent l’endroit, ils commencent à attaquer l’endroit et à passer des appels téléphoniques.”dit Blanc à Brett Okamoto de ESPN la nuit de Lundi. “Donc ça garde les poils en bout.”.

Après diverses difficultés dues à la pandémie de coronavirus, l’organisation se déplace pour l’événement de la 18 avril. Tony Ferguson fera face Justin Gaethje pour la ceinture intérimaire de poids légers dans la lutte stellaire.

Depuis qu’il a été jeté UFC 249 dans Brooklyn, l’un des plus grands mystères est l’endroit où l’événement aura lieu. Quand Blanc a annoncé le combat entre Ferguson y Gaethje hier soir, il a plaisanté en disant que l’endroit est “Quelque part sur terre”.

Blanc a indiqué qu’aucun des combattants de UFC 249 ils savent où ils seront en compétition.

“Nous allons emmener les combattants quelque part, et nous allons les emmener ici”suite Blanc. “Ils ne sauront pas où ils vont”.

La UFC Il a été critiqué pour avoir poursuivi ses opérations pendant la pandémie de coronavirus, mais Blanc Il pense que cela constitue une solution. Il a dit que tout le monde à part lui et Vince McMahon de WWE, “Ils ont peur d’être les premiers” en revenant à leurs procédures normales.

“En ce moment, nous avons besoin de leadership.”dit-il. «Nous avons besoin de gens qui sortent pour chercher des solutions. Se cacher dans votre maison n’est pas une réponse. Je comprends, nous devons. Nous suivons tout ce qu’ils ont dit sur le coronavirus. Mais à quel moment la normalité commence-t-elle à revenir? Vous gardez les gens dans leurs maisons pendant longtemps sans divertissement, les gens vont commencer à perdre la raison. Nous devons commencer à trouver des solutions, et c’est ce que nous faisons. »

Le président de UFC assuré que les combattants, le personnel et le personnel de l’événement auront accès “Aux meilleurs soins médicaux, aux meilleurs médecins, au meilleur traitement possible”. Il a déclaré que l’organisation envisageait de les examiner, mais n’a pas précisé comment.

“Nous ferons tout notre possible pour nous assurer d’avoir des gens en bonne santé” conclu Blanc.

