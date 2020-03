Dana White exprime des doutes sur l’aventure de la boxe

Dana White a longtemps taquiné qu’il allait plonger tête baissée dans les eaux profondes de la boxe. Le chef de l’UFC a promis une conférence de presse en octobre dernier pour dévoiler son opération de boxe. Pourtant, octobre allait et venait. Puis novembre, décembre, janvier… toujours rien.

Maintenant, il semble qu’il ait les pieds froids.

Dans une interview vidéo avec Yahoo! Sports publié mardi, White a été invité à commenter sa vision de la structure économique de la boxe. Il n’était pas tellement enthousiaste.

“Je déteste parler négativement du sport de la boxe”, a déclaré White, “à part le fait que c’est un gâchis – nous savons tous que c’est un gâchis – et qu’il doit être corrigé, s’il peut l’être”.

White a poursuivi: «Je vous ai dit que j’aurais une conférence de presse en octobre dernier et annoncerais toutes ces choses, mais alors que je plongeais dans ce sujet et commençais à me pencher sur le sport de la boxe, l’économie de la boxe, ce sport est un gâchis. C’est un gâchis et c’est en grande difficulté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela peut être corrigé. ”

Qu’entend White par «mess»? Il n’a pas dit lors de Yahoo! entretien, mais il ne faut pas un génie pour saisir au moins une de ses objections.

En tant que plus grand groupe promotionnel d’arts martiaux mixtes au monde, avec près de 600 combattants sous contrat exclusif, l’UFC dispose d’un effet de levier considérable en matière d’indemnisation des combattants. La tenue a signé un accord de diffusion de 1,5 milliard de dollars avec ESPN en 2018. Quelques experts du MMA, à l’aide de documents financiers accessibles au public, ont estimé que les combattants de l’UFC rapportent de 13,6 à 16,3% des revenus totaux de l’UFC au cours d’une année donnée.

Le consensus général est que les boxeurs font beaucoup mieux que cela, ce qui pourrait être la raison de la réticence des Blancs à patauger dans les eaux de boxe. Le promoteur Bob Arum a été cité dans un récent procès anti-trust de l’UFC disant que sa société Top Rank “versait 80%” des revenus aux combattants. Selon les documents financiers de Golden Boy qui ont été révélés lors de leur litige anti-trust contre Premier Boxing Champions (qui a finalement été rejeté par le tribunal), leur rémunération de combattant était de 64% et 62% du total des revenus en 2014 et 2015, respectivement.

Et ce n’est pas un modèle qui est susceptible de changer de sitôt. Au cours des dernières années, de nouveaux acteurs comme la plateforme de streaming DAZN ont distribué des bourses époustouflantes à des combattants de tous les niveaux du spectre des talents afin de renforcer leur présence sur le marché.

Pour White, qui est habitué à réclamer le plus gros morceau du gâteau, c’est un gâchis.

