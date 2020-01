Dana White fait le point sur le combat potentiel entre Amanda Nunes et Claressa Shields

Au cours de son entretien avec Aaron Bronsteter de TSN, le président de l’UFC, Dana White, a abordé un large éventail de sujets et a attiré davantage l’attention sur un éventuel combat croisé. Il a récemment été question d’un combat potentiel entre la championne du monde de boxe Claressa Shields et la championne des poids coq et poids plume de l’UFC, Amanda Nunes, et White ne cache pas ses plans pour un combat entre les deux.

Lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur un combat potentiel entre Nunes et Shields, White a dit à Bronsteter qu’il n’était pas difficile de comprendre ce qui se passait entre toutes les parties impliquées et qu’il pensait que le meilleur adversaire pour chaque combattant était l’autre.

“Écoutez, vous n’avez pas besoin d’être un génie pour assembler les pièces de ce puzzle”, a déclaré White. “Claressa Shields était là, elle et moi nous sommes rencontrées, elle est venue au combat, et nous avons évidemment discuté. Elle veut entrer dans le MMA, je fais de la boxe et oui, je parie que les gens aimeraient regarder ce combat. “

Shields a fait sa première apparition lors d’un événement de l’UFC lorsqu’elle était invitée spéciale dans les coulisses de l’UFC 245 en décembre et a parlé de sa rencontre avec White. L’apparition de Shields est survenue la même nuit que Nunes a défendu son titre de poids coq contre Germaine de Randamie. Après le combat, le champion de l’UFC a envoyé un avertissement à Shields à propos de son arrivée au MMA.

Plus tôt ce mois-ci, Shields a déclaré à BJPenn.com qu’elle prévoyait de s’entraîner avec le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, et qu’elle voulait que ses débuts en MMA arrivent en 2020. Le promoteur de Shields, Dmitriy Salita, a récemment déclaré qu’il croyait à un combat croisé entre Nunes et Shields. serait le «plus grand événement sportif féminin de tous les temps» et qu’un combat de boxe entre les deux serait ce qui aurait le plus de sens.

Alors que White a déclaré qu’il ne faudrait pas un génie pour comprendre ce qui se passe entre Shields, Nunes et White, il n’a donné aucune indication si un combat entre les deux champions serait un combat de boxe ou de MMA.

Aimeriez-vous voir Amanda Nunes vs Claressa Shields en 2020?

