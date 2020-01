Dana White fait l’éloge de la performance «incroyable» de l’UFC 246 de Conor McGregor

Conor McGregor a toujours été un plaisir pour la foule et il a encore une fois impressionné Dana White samedi.

Le président de l’UFC a été élogieux dans son éloge de «The Notorious» après que l’ancien champion des deux divisions a fait un retour réussi dans l’Octogone dans l’événement principal de l’UFC 246 après une interruption de 15 mois. McGregor n’a eu besoin que de 40 secondes pour envoyer le vétéran de longue date Donald Cerrone et rappeler à chacun son pouvoir de star.

“J’étais ébloui. Il avait l’air incroyable », a déclaré White lors de la conférence de presse du soir. «Vous n’entendrez pas un autre coup d’œil sur moi à propos des combats à 170 ans. Je sais qu’il y a toujours des critiques et qu’il y a toujours quelqu’un qui a une opinion. Les gens vont dire que Cowboy a été abattu, ce qui est un total de taureaux.

“Conor McGregor est sorti, il a regardé vite, il a frappé fort, il avait un plan de match et il a terminé un enfant vraiment difficile qui est venu pour gagner.”

White n’était pas intéressé à discuter si McGregor devrait rester au poids welter étant donné que son combat avec “Cowboy” était contesté à 170 livres. Il s’est également moqué de l’idée que la victoire impressionnante de McGregor avait plus à voir avec l’usure que Cerrone a subie au cours de 51 combats professionnels.

Aux yeux de White, tout le mérite devrait revenir à McGregor.

“Il a combattu un joueur de 55 livres ce soir”, a déclaré White. «Les gens vont [question what division McGregor should fight in], c’est juste que vous ne pouvez pas l’arrêter, c’est ce que font les gens, les médias, les fans, peu importe. Conor McGregor avait l’air ridicule ce soir. Personne n’a vu ça venir. Personne. Et la façon dont il est entré là-bas, la façon dont il l’a fait, il avait l’air vif, il avait l’air rapide, il avait l’air fort.

“Il s’agissait de Conor, cela n’avait rien à voir avec le tir de Cowboy ou quelque chose comme ça.”

Quant à ce qui était différent à propos de McGregor par rapport à la dernière sortie du combattant à l’UFC 229, où il a été soumis par le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov, White croit que McGregor est “heureux” pour la première fois depuis un certain temps et que cette disposition s’est poursuivie dans son préparation et exécution la nuit du combat.

Il a placé McGregor dans une classe à part, surtout compte tenu de l’écart entre ses deux derniers combats. Passionné de boxe, White a été impressionné par la capacité de McGregor à se débarrasser de toute “rouille annulaire” métaphorique pour revenir dans la colonne des victoires pour la première fois en plus de trois ans.

“Cet enfant a un QI de combat incroyable et il a la vitesse, la puissance et la capacité de le sauvegarder et de le mettre en œuvre”, a déclaré White à propos de ce qui sépare McGregor des autres combattants.

«L’autre chose qui le rend différent est – plus important encore que vous en perdez un et que vous revenez – le temps libre. Les congés ne sont généralement jamais très bons pour les combattants. Vous restez actif, vous restez en meilleure forme, votre timing est meilleur, tout ça. Beaucoup d’entre vous savent au fil des ans avec moi parler, je suis un grand partisan de la rouille annulaire. Je crois à la rouille annulaire, c’est réel, je l’ai vu. Je l’ai vu arriver, je l’ai vu jouer. Nous ne l’avons pas vu ce soir. “