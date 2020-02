Dana White fait l’éloge de son «bon ami» Donald Trump lors d’un rassemblement politique: «Il fait de grandes choses pour ce pays»

Le président de l’UFC, Dana White, s’est exprimé jeudi soir lors d’un rassemblement politique au Colorado en soutien au président américain Donald Trump.

White et Trump sont de bons amis depuis deux décennies maintenant, Trump ayant contribué à l’essor du MMA au début de l’UFC. Lorsque White a eu la chance de prendre la parole lors du rassemblement de jeudi, il a félicité Trump et a parlé avec éloquence du président. Ci-dessous, la vidéo et une transcription écrite de ce que White a dit sur le podium.

Le président de l’UFC, Dana White, prend la parole lors du rassemblement Trump au Colorado pic.twitter.com/jooZ0h0QjI

«Quoi de neuf Colorado? Comment vas-tu aujourd’hui? Je ne suis donc pas une personne très politique, je vais commencer par là. Mais laissez-moi dire cela. Il y a des choses que je peux vous dire au sujet du président des États-Unis que vous n’entendez pas à la télévision, que vous n’entendez pas des autres. Comme vous l’avez dit, je connais cet homme depuis 20 ans. Nous sommes en fait devenus encore plus proches depuis qu’il est devenu président des États-Unis. Quand quelqu’un devient président des États-Unis, vous ne vous attendez plus jamais à avoir de ses nouvelles, k? Et je le comprends, c’est tout à fait logique », a déclaré White.

«Ce gars est tellement fidèle et un si bon ami. Chaque fois que je le vois, je l’ai vu aujourd’hui, quand je l’ai rencontré sur Air Force One, la première chose qu’il m’a dit était: «Comment va ta famille? Comment va ta famille? »Un homme bon, très fidèle et un très bon ami. Je vois beaucoup de choses de M. Trump que le public ne voit pas. Et les gens qui m’entourent chaque jour voient comment cet homme me traite comme un ami et les autres personnes avec lesquelles il est ami. C’est un combattant, il aime ce pays, il fait de grandes choses pour ce pays, et nous devons gagner à nouveau cette élection mesdames et messieurs. Merci », a conclu White.

