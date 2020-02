Dana White fait l’éloge du “ gangster absolu ” Valentina Shevchenko

Dana White a fait l’éloge de Valentina Shevchenko après l’UFC 247.

Samedi dernier, Shevchenko a mis son titre de poids mouche féminin UFC sur la ligne contre Katlyn Chookagian. Alors que la défense du titre précédente de Shevchenko contre Liz Carmouche était largement considérée comme terne, son combat avec Chookagian était une autre histoire. Shevchenko a fini par marquer une victoire de troisième ronde TKO.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à Marc Raimondi d’ESPN lors de la conférence de presse d’après-combat que Shevchenko est quelqu’un avec qui très peu de gens veulent jouer.

“Absolument”, a déclaré White lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait la performance de Valentina Shevchenko. “Elle est tellement géniale. Elle est tellement professionnelle et un si bon être humain, mais en fin de compte, c’est un gangster. Cette femme est un gangster absolu. Lorsque vous avez un pistolet tatoué sur la hanche, vous êtes quelqu’un avec qui il ne faut pas se faire baiser. Elle est tellement impressionnante et elle avait l’air si bien ce soir et j’ai hâte de voir son prochain combat. “

La victoire de Shevchenko sur Chookagian a marqué sa troisième défense de titre réussie. “Bullet” n’a pas subi de perte depuis septembre 2017. Elle n’a pas réussi son match revanche avec Amanda Nunes par décision partagée.

Le prochain challenger pour Shevchenko est en l’air. Alors que Joanne Calderwood et Jennifer Maia occupent respectivement les troisième et quatrième places dans la division des poids mouches chez les femmes, les deux ont subi une défaite contre Chookagian. Malgré cela, l’UFC n’a peut-être pas d’autre choix que de donner à Calderwood le prochain coup alors que Maia connaît une défaite.

Shevchenko est devenue la première championne féminine des poids mouches de l’UFC en décembre 2018. Elle a battu l’ancienne championne du titre des poids paille Joanna Jedrzejczyk par décision unanime. Sous son règne, Shevchenko a battu Jessica Eye, Liz Carmouche et maintenant Katlyn Chookagian. Deux de ces défenses de titre étaient terminées.

Pensez-vous qu’il existe des prétendants viables pour Valentina Shevchenko?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.